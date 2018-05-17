Матвиенко предложила подумать над вопросом увеличения продолжительности жизни мужчин

Выступая в четверг на совещании в администрации Волгоградской области, посвященному реализации указа президента о стратегических целях до 2024 года, Матвиенко напомнила, что «по статистике продолжительность жизни у женщин существенно выше, чем у мужчин».

"Надо мужчинами заниматься, надо стремиться выравнять уровень продолжительность жизни у мужчин и женщин", — сказала спикер, упомянув в качестве одной из причин настоящего положения вещей «вредные привычки», которым привержены мужчины.

"Отдельно, может быть, [нужна] какая-то программка, как нам повысить продолжительность жизни наших уважаемых мужчин", — предположила она.