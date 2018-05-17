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Матвиенко предложила подумать над вопросом увеличения продолжительности жизни мужчин
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Матвиенко предложила подумать над вопросом увеличения продолжительности жизни мужчин 

ТАСС 1 час назад
ВОЛГОГРАД, 17 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать над разработкой программы по повышению продолжительности жизни мужчин.
Выступая в четверг на совещании в администрации Волгоградской области, посвященному реализации указа президента о стратегических целях до 2024 года, Матвиенко напомнила, что «по статистике продолжительность жизни у женщин существенно выше, чем у мужчин».
"Надо мужчинами заниматься, надо стремиться выравнять уровень продолжительность жизни у мужчин и женщин", — сказала спикер, упомянув в качестве одной из причин настоящего положения вещей «вредные привычки», которым привержены мужчины.
"Отдельно, может быть, [нужна] какая-то программка, как нам повысить продолжительность жизни наших уважаемых мужчин", — предположила она.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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