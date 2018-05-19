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Лопырева выйдет замуж за Баскова, если сборная России пройдет в финал ЧМ-2018
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Лопырева выйдет замуж за Баскова, если сборная России пройдет в финал ЧМ-2018 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: Лиза
«Мы с Колей договорились: если на чемпионате мира наша российская сборная выйдет в финал, свадьбе быть! В моей жизни все завязано на футболе», — рассказала модель.
Посол чемпионата мира по футболу в 2018 году, а также «Мисс Россия-2003» Виктория Лопырева в интервью сайту «Комсомольской правды» рассказала, что ее свадьба с эстрадным певцом Николаем Басковым состоится только в случае, если сборная России выйдет в финал.
«Мы с Колей договорились: если на чемпионате мира наша российская сборная выйдет в финал, свадьбе быть! В моей жизни все завязано на футболе», — призналась она.
Кроме того, модель поделилась секретами своей стройности. Она рассказала, что не держит специально никакой диеты, любит есть жареную картошку и пельмени, а в ресторанах заказывает японскую кухню. Но из-за активного образа жизни она не успевает поправиться.
Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Местами проведения игр выбраны 12 стадионов в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.
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