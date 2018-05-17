Виктория Лопырева назвала условие, при котором выйдет замуж за Баскова

Летом прошлого года певец Николай Басков и модель Виктория Лопырева неожиданно объявили о помолвке. Пара планировала пожениться в Чечне еще в октябре прошлого года, но незадолго до торжества влюбленные приняли решение перенести свадьбу. Позже в СМИ даже появилась новость о том, что Николай и Виктория все же тайно сыграли свадьбу, но в скором времени пара опровергла эту информацию.

Многие пользователи до сих пор не верят в искренность чувств артистов и считают, что разговоры о свадьбы — всего лишь способ пиара. При этом сами Басков и Лопырева не слишком любят говорить о своих отношениях. Модель отмечает, что на личную жизнь времени почти не остается. «Времени на личную жизнь совсем нет, работа на первом месте. График бешеный: на днях всего за сутки я успела побывать в Японии, Владивостоке и прилететь в Дубай. В нашей паре я ревнивая, хотя у Коли больше поводов. Но мы почти не отдыхаем! » — признается Виктория.

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Отметим, что влюбленные мало времени проводят вместе и редко летают в совместный отпуск. При этом поклонников пары интересует только один вопрос — а будет ли свадьба. Виктория заявила, что они с Николаем поженятся лишь при одном условии.