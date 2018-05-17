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Вера Сотникова была «всем» для Владимира Кузьмина, но союз все равно распался
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Вера Сотникова была «всем» для Владимира Кузьмина, но союз все равно распался 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Вести.Ru
Вера Сотникова — роковая женщина не только в кино, но и в жизни. Ее многочисленные романы обсуждали светские сплетники и желтые СМИ, она сводила с ума многих известных мужчин, которые были готовы ради нее на все.
Между тем, официально Вера лишь один раз была замужем. Да и то, предполагает Сотникова, возможно, Юрий Никольский, с которым она познакомилась на первом курсе института, не сделал бы предложения, если бы не ее беременность.
Никольский не хотел ребенка, потому что они были еще слишком молоды и не обеспечены материально. Но Вера решительно отказалась делать аборт от любимого мужчины. Они поженились, но брак просуществовал недолго.
Сына Вера отвезла к маме в Волгоград, и именно ее мама настояла на том, чтобы дочь закончила институт.
"Если бы не она, я бы осталась в Волгограде после рождения ребенка и, может быть, даже не стала бы актрисой", — признается Сотникова в программе «Судьба человека».
Сына она навещала каждый месяц, а расставания с ним были самыми болезненными моментами в ее жизни. Особенно те моменты, когда ребенок бежал за поездом, который увозил его мать.
В 22 года Сотникова познакомилась с бизнесменом Эрнстом Пиндуром, который дал ей возможность «безукоризненной свободы». «Я просто ничего не боялась и делала в этой жизни все, что хотела», — вспоминает актриса.
Однако когда свадьба была уже на пороге, Вера влюбилась в своего партнера по спектаклю — Влада Ветрова, а затем в ее жизни появился Владимир Кузьмин.
Актриса вспоминает о том, как подумала, увидев его в клипе: «Какой классный мужик!»
На момент знакомства с Сотниковой у Кузьмина уже не было отношений с Аллой Пугачевой, и он развелся со своей американской женой.
Буквально через два дня после знакомства Кузьмин уже жил в квартире Сотниковой. «Как только я с ним познакомилась, я поняла, что на мне ответственность за этого гения, — вспоминает Вера. — Я стала делать все, что было в моих силах. Я стала ему женой, сестрой, режиссером его клипов, администратором, гримером, костюмером. Всем».
Но и эти отношения закончились, а вскоре Вера встретила продюсера Рената Давлетьярова.
Почему закончился роман между Сотниковой и Кузьминым, как несостоявшийся муж Эрнст Пиндур отомстил актрисе, и чем ее завоевал первый муж? На эти и другие вопросы Вера Сотникова ответила в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».
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