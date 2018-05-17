Стала известна причина развода Ченнинга Татума и Дженны Дуан

Месяц назад Ченнинг Татум шокировал своих поклонников, объявив о разводе с Дженной Дуан. Они познакомились в 2006 году на съемках фильма «Шаг вперед». Три года они встречались, а затем сыграли свадьбу. Их стали называть самой красивой парой Голливуда. Карьера Татума пошла в гору, а его супруга родила ему дочь Эверли. Пара заверила, что их чувства остыли, но они останутся семьей и будут заботиться о маленькой наследнице.

Поклонники не поверили в то, что из-за кризиса в отношениях актеры решили расстаться. Появлялись слухи, что Ченнинг, и Дженна время от времени позволяли себе легкий флирт на работе, что и спровоцировало раздор между ними. Однако недавно знакомый пары назвал настоящую причину развода, об этом сообщили зарубежные СМИ. Оказалось, что 38-летний Татум остался недоволен своей актерской карьерой. По словам его приятеля, он не раз жаловался друзьям, что остановился в развитии как актер. Его посещала мысль уйти из киноиндустрии и начать играть на сцене. По этой причине он уговаривал Дженну уехать из Голливуда и поселиться в Нью-Йорке. Однако у Дуан карьера складывалась хорошо, и уезжать она отказалась. Это и привело пару к разводу.