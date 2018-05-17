3 способа безопасно заняться сексом во время месячных

И если носки и Скайоукер в плане секса безнадежны, то месячные — не повод лишать себя удовольствия, главное правильно подготовиться к процессу. О том, как это сделать, расскажет сексолог, эксперт ведущей сети по обучению женщин сексуальным техникам «Тренинг-центр „СЕКС.РФ“ Наталья Романовская

Волшебный тампон

Многие используют для секса обычные тампоны, от которых у мужчины в процессе возникает ощущение, что он упирается головкой члена в пемзу или натирает ее куском каната, а веревочка, торчащая между ног, вообще может сбить весь настрой. Это, не говоря уже о том, что усердно проталкиваемое в матку средство женской гигиены может травмировать нежные стенки влагалища.

При этом в период менструации исключить барьер между маткой и половым членом, даже „закованным“ в презерватив, нельзя из-за особенностей женской физиологии. Шейка матки во время месячных приоткрыта, а кровь — крайне благоприятная среда для бактерий. Все это повышает вероятность развития инфекций. Причем не только для женщин, но и для мужчин: с кровью в уретру могут попасть бактерии и вирусы, способные привести к воспалениям.

Современная индустрия интимных товаров продвинулась настолько, что изобрела способ решить эту проблему. Немецкий производитель JoyDivision разработал специальные тампоны Sport, Spa & Love, которые помогают сделать половой акт максимально приятным и гигиеничным.

Благодаря мягкости тампона и отсутствию веревочки (тампон легко извлечь с помощь специального отверстия для пальца), мужчина не испытывает никаких неприятных ощущений во время проникновения и может вообще не понять, что у вас „эти дни“ (что особенно важно, если вы только начали встречаться и не готовы портить романтику физиологическими откровениями). Главное не забыть при введении тампона использовать смазку на водной основе и извлечь его через 1-2 часа.

Интрамаммарный секс

Месячные — хорошая отправная точка для сексуальных экспериментов без непосредственного проникновения члена во влагалище (из соображений безопасности, конечно: вдруг вас забросило на необитаемый остров, а тампона для секса рядом нет?). Одним из таких экспериментов может стать интрамаммарный секс, то есть осуществление партнером фрикций между сомкнутыми молочными железами. В порно этот вид эротического искусства зовется „жемчужным ожерельем“ — из-за того, что сперма, стекая по шее партнерши, образует нечто похожее на жемчужные бусы, а на американском жаргоне — titjob (не путать с blowjob, хотя их можно легко совместить, например, обхватывая губами головку члена во время активных возвратно-поступательных движений партнера).

Технически titjob выполняется довольно просто, как в активной, так и в пассивной роли для обоих партнеров. Если в пассивной роли находитесь вы, то нужно лечь на спину и поддерживать грудь руками сбоку, давая возможность партнеру совершать фрикции сверху в положении сидя или даже лежа. Пассивная же роль мужчины предполагает, что он сидит или лежит неподвижно, а вы зажимаете пенис грудью и начинаете стимуляцию. В такой позе очень легко совмещать интрамаммарный секс с минетом, можно даже просто периодически давить языком на головку члена партнера на „входе“.

Самое главное во всем этом — не забыть о смазке, так как в отличие от влагалища, грудь не обладает механизмом самоувлажнения. Если вы не планируете совмещение с оральными техниками, лучше взять на силиконовой основе, а для интрамаммарного минета подойдет специальное вкусное масло для орального секса.

Руки не для скуки

Ну и один из самых очевидных способов „перебиться“ в период менструации, если страсть застала вас в месте, где невозможно специально подготовиться к процессу — это мануальная стимуляция. Ее можно практиковать, если у вас есть под рукой обычный тампон (главное аккуратно спрятать веревочку для извлечения тампона и не давать мужчине проникать пальцами внутрь, если вы стесняетесь. Если нет, то must have — попробовать техники мануальной стимуляции клитора (когда еще выпадет такой шанс его научить), например, технику „Рок-концерт“: два пальца партнера вводятся во влагалище подушечками вверх так, чтобы подушечки оказались на зоне G, а другие два пальца располагаются на больших половых губах. А затем мужчина просто делает аккуратные движения вверх, как будто пытается вынуть зону G. Или технику „Штопор“: указательный палец движется аккуратными ввинчивающимися движениями в преддверии влагалища.