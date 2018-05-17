Ещё
«Беременность — это сексуально»: Ханна опубликовала пикантные снимки
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Беременность — это сексуально»: Ханна опубликовала пикантные снимки 

Eva.ru 31 минуту назад
Фото: Eva.ru
Певица Ханна, находящаяся в интересном положении, опубликовала в сети фотоснимок, на котором предстала в довольно откровенной позе. Артистка призналась, что не считает беременность препятствием для выражения своей сексуальности.
Недавно Ханна сообщила своим фанатам о долгожданной беременности. С супругом Павлом артистка состоит в браке уже несколько лет, однако завести малыша пара решилась только сейчас. Счастливые будущие родители с нетерпением ожидают появления на свет своего первенца, пол малыша, правда, еще неизвестен. Певица демонстрирует себя во всей красе в этот замечательный период своей жизни, выставляя новые снимки. Микроблог женщины не поменял свою направленность: артистка не рассуждает о беременности, как это делает большинство будущих мам, она также продолжает публиковать афиши концертов и делиться обворожительными фотографиями.
Артистка опубликовала новое фото, на котором предстала в соблазнительном образе, что, по мнению интернет-пользователей, противоречит её положению. Большинство так называемых «беременяшек» отдают предпочтение скромным и нежным фотосессиям, пряча свою сексуальность далеко и надолго, поэтому подписчиков Ханны удивило, как она ломает стереотипы. А многие даже осудили женщину за вульгарное преподнесение прекрасного положения. По словам самой певицы, быть беременной — не значит не быть сексуальной, и некоторые подписчицы все же согласились этим утверждением. Они отметили, что женщина должна оставаться привлекательной, в каком бы положении она не находилась. «Вы еще на 8-ом месяце не были» «Беременная же, зачем так ноги раздвигать?» «Святые собрались, вы просто сами не могли себе позволить быть сексуальными. а она может!» «Аня, постыдились бы такую позу принимать» «Главное, чтобы муж рад был. Красотка!»
Кстати, Ханна рассказала, что вовсе не планировала раскрывать беременность. По ее словам, признаться в этом её вынудили подозрения фанатов. В комментариях к снимкам женщину забрасывали предположениями и вопросами, поэтому она не видела смысла больше молчать.
Eva.ru: последние новости
«А вы всё по хирургам»: сестра Кати Колисниченко ждет третьего ребенка «Омолодить себя и сыграть свадьбу»: Роза Сябитова рассказала о ближайших планах «Сегодня 55»: Брежнева поздравила Меладзе с днем рождения трогательным фото
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Парень позвал девушку замуж и обомлел25
Об этих фото звезды мечтают забыть
Как проходят секс-вечеринки6
«В постели Федя хорош»: Свиридова о Бондарчуке71
Беременная Кудрявцева произвела фурор1
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
04:24
Мужчины, которые бесят всех женщин
Психология
00:56
Парень позвал девушку замуж и обомлел
Любовь
05:54
Об этих фото звезды мечтают забыть
Звёзды
00:58
Варнава взволновала фанатов чрезмерной худобой
Звёзды
11:15
Модели, которые погибли из-за своей красоты
Звёзды
10:12
Факты о еде, в которые сложно поверить
Еда
08:52
Раскрыт секрет, как поумнеть за несколько дней
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение