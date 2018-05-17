«Беременность — это сексуально»: Ханна опубликовала пикантные снимки

Певица Ханна, находящаяся в интересном положении, опубликовала в сети фотоснимок, на котором предстала в довольно откровенной позе. Артистка призналась, что не считает беременность препятствием для выражения своей сексуальности.

Недавно Ханна сообщила своим фанатам о долгожданной беременности. С супругом Павлом артистка состоит в браке уже несколько лет, однако завести малыша пара решилась только сейчас. Счастливые будущие родители с нетерпением ожидают появления на свет своего первенца, пол малыша, правда, еще неизвестен. Певица демонстрирует себя во всей красе в этот замечательный период своей жизни, выставляя новые снимки. Микроблог женщины не поменял свою направленность: артистка не рассуждает о беременности, как это делает большинство будущих мам, она также продолжает публиковать афиши концертов и делиться обворожительными фотографиями.

Артистка опубликовала новое фото, на котором предстала в соблазнительном образе, что, по мнению интернет-пользователей, противоречит её положению. Большинство так называемых «беременяшек» отдают предпочтение скромным и нежным фотосессиям, пряча свою сексуальность далеко и надолго, поэтому подписчиков Ханны удивило, как она ломает стереотипы. А многие даже осудили женщину за вульгарное преподнесение прекрасного положения. По словам самой певицы, быть беременной — не значит не быть сексуальной, и некоторые подписчицы все же согласились этим утверждением. Они отметили, что женщина должна оставаться привлекательной, в каком бы положении она не находилась. «Вы еще на 8-ом месяце не были» «Беременная же, зачем так ноги раздвигать?» «Святые собрались, вы просто сами не могли себе позволить быть сексуальными. а она может!» «Аня, постыдились бы такую позу принимать» «Главное, чтобы муж рад был. Красотка!»

Кстати, Ханна рассказала, что вовсе не планировала раскрывать беременность. По ее словам, признаться в этом её вынудили подозрения фанатов. В комментариях к снимкам женщину забрасывали предположениями и вопросами, поэтому она не видела смысла больше молчать.