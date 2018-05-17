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Главные феминистки Голливуда: за что они сражаются
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Главные феминистки Голливуда: за что они сражаются 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Эмма Уотсон
Эмма Уотсон — едва ли не самая известная феминистка в мире. Почти в каждом своем интервью актриса не забывает напомнить о том, насколько важно бороться за права женщин, за равенство полов и мир во всем мире. «Будь вы женщина на чайной плантации в Кении, или брокерша на Уолл-стрит, или голливудская звезда, никто из нас не зарабатывает столько же, сколько мужчины», — сокрушалась Эмма в разговоре с журналистами. Кроме того, она считает, что быть феминисткой — значит свободно распоряжаться своим телом и не следовать глупым стереотипам. Что ж, в чем-то она даже права…
Мадонна
«В нашем мире нет никаких правил, если ты мальчик, и сотни правил, если ты девочка», — эта цитата Мадонны в свое время разлетелась по Сети с невероятной скоростью и стала едва ли не одним из ключевых лозунгов феминисток. Певицу возмущает тот факт, что мужчинам общество прощает если не все, то очень многое, в то время как женщины все время кому-то что-то должны.
«Если вы девушка, вы должны играть в эту игру. Что за игра? Вы имеете право быть симпатичной, милой и сексуальной, но не показывать себя слишком умной. Не иметь своего мнения. Вы имеете право быть объективированной мужчинами и одеваться как шлюха, но ни в коем случае не делиться своими сексуальными фантазиями с миром», — отметила Мадонна в одном из интервью.
Лина Данэм
Лина Данэм в своем увлечении феминизмом дошла до того, что решила снять сериал о насущных девчачьих проблемах. Проект «Девочки» имел большой успех не только в США, но и по всему миру. Фанаты по сей день благодарят актрису за то, что она убедила их любить себя такими, какие они есть: с комплексам, лишним весом и множеством недостатков. Лина говорит, что это и была ее главная цель как феминистки.
Бейонсе
Бейонсе вместе с другими популярными представителями шоу-бизнеса на протяжении многих лет активно борется за права и свободы женщин. Однако до определенного момента называть себя феминисткой певица не торопилась.
«Я всегда считала себя феминисткой, но побаивалась этого слова, поскольку многие вкладывают в него иной смысл. А на самом деле, все предельно просто. Феминист — это человек, который верит в равенство мужчин и женщин, ведь они идеально дополняют друг друга», — считает Бейонсе.
Мерил Стрип
Несмотря на то, что Мерил Стрип считают идеальным образцом selfmade-woman и одной из главных феминисток в киноиндустрии, актриса отказывается вешать на себя этот ярлык. Она не отрицает, что борется за равноправие мужчин и женщин и старается нести свою позицию в массы, играя сильных и независимых героинь, но называть себя феминисткой не хочет. «Я гуманист, я за приятный легкий баланс между полами», — утверждает оскароносная актриса.
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