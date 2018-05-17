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3 самые скрытные голливудские пары
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3 самые скрытные голливудские пары 

Harper’s Bazaar 40 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Несмотря на то, что эта пара не против откровенно рассказать о чувствах друг к другу, ее по праву считают одной из самых скрытных в Голливуде. Блейк и Райан очень тщательно оберегают своих детей — даже их имена они назвали только через пару месяцев после рождения. Рейнольдс говорит, что они с женой просто хотят, чтобы у их дочек было нормальное детство. «Однажды они станут взрослыми и прочитают все, что написано о нашей семье в интернете, — рассказывает Райан. — И будет ужасно, если Джеймс и Инес подойдут ко мне и спросят: ‘Пап, зачем?’. Поэтому я буду защищать их покой столько, сколько смогу».
Керри Вашингтон и Ннамди Асомагой
Керри — невероятно умелый мастер конспирации. Хотя так, кстати, было не всегда: в начале своей карьеры Вашингтон охотно делилась с поклонниками подробностями личной жизни. Но, как она сама признается, вскоре ей захотелось «оставлять что-то и для себя». В результате Керри сыграла суперсекретную свадьбу, на которую не был допущен ни один журналист. Да что уж там: никто даже не догадывался, что она в принципе произойдет!
Ева Мендес и Райан Госслинг
Хотя пара вместе уже много лет, их совместные выходы можно пересчитать по пальцам одной руки. Ева и Райан не склонны открыто демонстрировать чувства и уж тем более не делятся с фанатами подробностями воспитания своих детей: мы и видели их всего пару раз — и то мимолетом.
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