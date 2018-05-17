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22-летняя официантка обвинила Орландо Блума в крахе карьеры
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22-летняя официантка обвинила Орландо Блума в крахе карьеры 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
После того как многие звезды Голливуда обвинили продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах, женщины по всему миру принялись рассказывать свои истории, говорить о харасменте публично в каком-то смысле стало модным. Не исключение и 22-летняя официантка Вивиана Росс. Девушка обвинила голливудского актера и бойфренда Кэтти Перри в крахе карьеры.
По ее словам, с Орландо Блумом она познакомилась в одном из ресторанов высокой кухни, где работала. Молодые люди понравились друг другу и провели вместе ночь. Поначалу Вивиан не расстроилась тому, что ее уволили из заведения, но все оказалось не так-то просто. Менеджер Блума, узнав об их связи, внес имя девушки в черный список. Теперь ее не берут на работу ни в один из ресторанов, а об актерской карьере, о которой она так мечтала, и вовсе, можно забыть.
Вивиан Росс обвиняет Орландо Блума в крахе карьеры/Фото: instagram.com/iamvivianaross
Вивиана недоумевает, почему за то, что произошло, расплачиваться приходится ей одной. «Два свободных человека сделали то, что оба хотели. Но затронуло это только меня», — цитирует девушку The Sun. Год Росс скрывала от общественности подробности той ночи, хотя ей и предлагали большие деньги за участие в ток-шоу, но теперь намерена рассказать все, что было. Интересно, что скажет на это Кэтти Перри с которой Блум только-только возобновил отношения!?
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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