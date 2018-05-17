Отказ от секса: чем может быть полезно и вредно воздержание

Одно из последних исследований британских ученых на тему любовных отношений, опубликованное в издании «Дни.ру», показало, что нерегулярный секс повышает риск сердечных заболеваний. В то же время занятия любовью, по их мнению, уменьшают возможность развития атеросклероза и болезней сердца в два раза. «360» попытался разобраться в теме и узнал у российских экспертов, действительно ли вредно отсутствие секса для здоровья и есть ли реальная польза от полового воздержания.

Асексуалы и подмена понятий

Британские эксперты сообщили о вреде длительного воздержания от секса. При этом российские специалисты расходятся во мнениях относительно того, что можно понимать под воздержанием. Врач-уролог Хуссейн Хайсам Махмуд предлагает считать им отсутствие секса в течение полутора-двух месяцев. Однако сексотерапевт, член Российской ассоциации сексологов, Алла Деларье напоминает, что и сроки воздержания и отношение к нему обусловлены половой конституцией.

Она (конституция — прим.ред.) бывает сильной, средней и слабой. И если при слабой конституции отсутствие секса месяц — это норма, то для обладателя сильной неделя — уже тяжелый стресс

Алла Деларье

А еще существует такая субкультура, как асексуалы, которые (даже при отсутствии религиозных мотивов) возвели целомудрие в ранг высшей добродетели и уверяют, будто отсутствие секса позволяет им направлять энергию на достижение «высоких» целей. Сексолог Ольга Штерн полагает, что в данном случае все связано с подменой понятий:

«Асексуальность не стоит путать с целибатом, когда эротические порывы присутствуют, но подавляются во имя высшей цели. Асексуалы не испытывают сексуального влечения совсем. По последним исследованиям, такие люди составляют около 1-1,5% населения планеты», — сказала Ольга Штерн.

Отсутствие влечения не сильно их беспокоит и позволяет выстраивать нормальную жизнь, но затрудняет поиск партнера, который примет их взгляды.

Поэтому громкая декларация асексуальности как идеологии есть не что иное, как самоидентификация и поиск себе подобных. Даже те, кому не нужен секс, все равно хотят, чтобы их любили и понимали.

Мужские мышцы надо тренировать

Многие урологи и андрологи считают, что воздержание для мужчин вредно. Врач-андролог Сергей Манихин и уролог Хуссейн Хайсам Махмуд в один голос утверждают, что длительное отсутствие половой жизни приводит к застою секрета простаты и застою крови в органах малого таза, из-за чего развивается застойный простатит (воспаление предстательной железы — прим. ред.).

«Существуют исследования, которые свидетельствуют, что продолжительный период воздержания может стать причиной аденомы простаты и даже увеличить риск развития онкологических заболеваний», — Хуссейн Хайсам Махмуд.

Известно также, что после долгого воздержания возвращение к половой жизни дается мужчине трудно: многие сталкиваются с эректильной дисфункцией или с ускоренным семяизвержением.

При любом воздержании важно помнить, что половые органы — это мышцы и их надо регулярно тренировать. Иначе через полгода организм решит, что они вам больше не нужны

Алла Деларье

Чем дольше длится воздержание, тем более проблематичным становится возвращение мужчины в «большой секс» и не только из-за нетренированности. Сам по себе поиск нового партнера может быть затруднен, поскольку из-за отсутствия секса происходят нарушения на гормональном уровне — и они отражаются на внешности и поведении.

«При воздержании снижается уровень тестостерона, что приводит к уменьшению мышечной массы и силы, появлению «пивного живота», ожирению. Те же факторы отражаются и на психологическом состоянии и могут привести к депрессии», — Сергей Манихин.

Кратковременное воздержание (от 4 до 7 дней) иногда рекомендуют мужчинам при сложностях с зачатием ребенка. Бытует мнение, что отсутствие половых актов в течение недели значительно повышает шансы на успешную беременность. Эту теорию объясняют накоплением половых клеток в организме мужчины в период воздержания.

«Однако у такой теории есть много противников, утверждающих, что качество спермы и подвижность сперматозоидов намного лучше у тех, кто ведет регулярную и активную половую жизнь», — Хуссейн Хайсам Махмуд.

Вредно ли воздержание для женщин

С женщинами, казалось бы, все ясно: само по себе существование термина «болезни монашек» уже намекает на то, что все проблемы — от отсутствия секса. Однако, врач-гинеколог Оксана Ермолова призывает не делать поспешных выводов.

«Традиционно к так называемым„болезням монашек» относят ряд гормонально обусловленных заболеваний: миома, эндометриоз, кисты яичников, полипы эндометрия», — Оксана Ермолова.

Если обратиться к историческим эпохам, во время которых девушек в значительных количествах ссылали в монастыри, тогда никто на самом деле не вел медицинскую статистику. Скрининговых осмотров у гинеколога в тем времена не было. Посему не существует никаких данных, подтверждающих, что перечисленными болезнями монахини страдали чаще, чем, скажем, проститутки или матери семейств.

Однако, в конце XX — начале XXI века была отмечена иная закономерность: перечисленные в «монашеском» ряду заболевания несколько реже отмечались у женщин, ведущих регулярную половую жизнь с единственным партнером и применяющих гормональную контрацепцию. Навскидку довольно трудно было выделить основной защитный фактор в этой тройке: регулярный секс, единственный партнер или гормональная контрацепция (ГК). На настоящий момент восторжествовала версия ГК.

Дело в том, что гормональные колебания, приводящие к развитию гинекологических заболеваний, связаны с овуляторно-менструальным циклом. Чем больше овуляций (созревание яйцеклетки) перенесла женщина, тем выше риски. Так, кстати, и возник (только в ХХ веке) термин «болезни монашек»: предполагалось, что мужняя жена живет в режиме «беременность — роды — кормление — менструация — овуляция — беременность…», а монашка — в режиме «менструация-овуляция-менструация-овуляция…». То есть мирская женщина переживает 10-15 овуляций за всю жизнь, а монахиня — за год. Суть же гормональной контрацепции — в отмене овуляции.

«Защищает не секс как таковой, а многократные беременности (то есть длительное отсутствие овуляций и менструаций). Женщины, предпочитающие презервативы таблеткам, сталкиваются с «болезнями монашек» не реже, чем те, кто вообще не занимается сексом», — Оксана Ермолова.

Так что сам по себе секс не дает женщинам дополнительных бонусов, а воздержание — дополнительных рисков. Защиту (как, впрочем, и риски) обеспечивает способ контрацепции. Ну, и еще сексуально активные женщины тщательнее следят за своим здоровьем. Все знают, что надо посещать гинеколога раз в год. Однако женщины, не ведущие половую жизнь, обычно пренебрегают этим правилом.