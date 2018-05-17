Как улучшить секс: 7 важных тем для разговора с партнером

Когда вы оба близки к оргазму, нет ничего хуже внезапного звонка телефона или детского вопля из соседней комнаты. И если мужчина потом может быстро вернуться в строй, ты свой момент удовольствия можешь потерять. Чтобы этого не произошло, поговори с ним о том, что стоит улучшить в вашей интимной жизни!

18+

1. Где находится клитор

Не секрет, что большинству женщин для оргазма нужна стимуляция клитора. Исследования показывают, что только от вагинального секса оргазм случается у 18% женщин, а это очень мало. Так что объясни ему азы женской анатомии, подберите позы, в которых получится стимулировать клитор. Делать это можно и в миссионерке, если он будет касаться своим телом твоего, а ты сведешь ноги вместе.

2. Ласки сзади

Даже если ты или вы оба против анального секса, легкие ласки пальцами наверняка понравятся твоему телу, ведь там столько нервных окончаний!

3. Куннилингус

Во время орального секса не стесняйся подсказывать ему (пальцами, движениями, словами), что тебе нравится больше всего. И он пусть тоже не стесняется ласкать тебя разными способами!

4. Поцелуи

Многие считают, что поцелуи годятся только для прелюдии. Это не так. Глубокие чувственные поцелуи во время секса (можно в губы, можно практически в любую часть тела) помогут тебе быстрее достичь оргазма.

5. Смазка

Она может пригодиться в любой ситуации: даже если ты сильно возбуждена, собственной смазки не всегда хватает. К тому же, если он нанесет немного лубриканта на пенис, сможет продлить половой акт.

6. Секс-игрушки

Объясни ему, что вибратор — это не конкурент, а помощник. Пусть он держит игрушку сам и выясняет у тебя любимую скорость и силу нажатия.

7. Разговоры

Во время секса можно и нужно говорить то, чего не говорят в обычной жизни. Допустимый процент сальностей можно обсудить заранее. А еще важно, чтобы он прислушивался к твоим пожеланиям относительно ласк и движений, тогда вам обоим будет гораздо приятнее.

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