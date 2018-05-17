«У меня было 4 платья»: Ида Галич показала фото и видео со свадьбы

Бывшая КВН-щица, телеведущая, участница Comedy Баттл Ида Галич на днях стала женой. Знаменитость вышла замуж за некого Алана, которого до этого старалась не показывать общественности. Но многочисленным поклонникам очень интересно увидеть, как же прошла свадьба, которую пара отметила на следующий день после росписи. Оказалось, праздник удался на славу, несмотря на плохое самочувствие невесты.

Популярный блогер Ида Галич наконец показала фото и видео со своей свадьбы. Знаменитость не скрывает радостных эмоций, связанных с бракосочетанием, и делится счастливыми кадрами, на которых запечатлена с женихом. Оказалось, что острая на язык юмористка, как и миллионы других женщин, мечтала о сказочном дне: «Как и любая маленькая девочка, я всегда мечтала о том, чтобы хоть на один день стать принцессой. Позавчера я действительно была в сказке. Это был наш день, моя любовь. Надеюсь, все наши совместные деньки будут такими же волшебными».

28-летняя Ида поблагодарила организаторов торжества и приглашенных, которые пришли к ней и помогли превратить вечер в сказку: «Опережая ваши вопросы, у меня было 4 свадебных платья». Галич отметила, что ее ожидания реализовались и вечер удался на славу. Можно заметить, что поздравить влюбленных пришли многочисленные гости, пару осыпали лепестками роз, а в конце праздника всех ожидал фееричный салют: «Не перестану говорить, что наша свадьба была похожа на настоящий бал! Вы бы видели, как мне было плохо в день торжества, а по видео и не скажешь! Любовь!»

Подписчикам понравились снимки и ролик Иды Галич, но многие хотели бы узнать больше о ее муже — кто он, кем работает и как именно смог завоевать сердце строптивой красавицы. Многие надеются, что вскоре они смогут не только увидеть возлюбленного знаменитости, но и оценить его достижения: «Вы такие красивые! Счастья вам и семейного благополучия!» «А кто у нас муж? Расскажи о нем больше!» «Поздравляю от души!» «Слов нет! Какая красивая свадьба! Счастья вам и здоровья семье!» «Безумно красиво и нежно. Мои поздравления!» «Будьте счастливы всю жизнь!» «Я безумно рада за вас! Хочу пожелать вам конечно счастья, любви и здоровья! Ты всегда остаешься принцессой!»

А уже в субботу, 19 мая, клятвы верности произнесут британский принц Гарри и его невеста Меган Маркл. Правда, желающих увидеть пир попросили взять еду и напитки с собой.

Публикация от Ида Галич (@galichida) 14 Май 2018 в 11:15 PDT