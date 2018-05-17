Хлое Кардашьян рассказала о женской половине своего семейства

После рождения дочери Тру, Хлое Кардашьян не забросила свой сайт, а наоборот — новые посты новоиспеченная мама публикует практически ежедневно. Теперь она решила рассказать своим поклонникам о своем большом семействе Кардашьян-Дженнер.

Семья Кардашьян-Дженнер

На фоне скандала из-за измен ее бойфренда, Тристана Томпсона, Хлое намекнула на то, как справилась с его предательством и объяснила, что у нее очень большая поддержка от ее сестер и матери.

Женщины Кардашьян-Дженнер невероятно сильные и устойчивые к любым жизненным трудностям. Мы учимся и полностью друг друга поддерживаем, несмотря ни на что. Нас связывает очень сильная любовь и желание оставаться вместе. Поэтому, я уверена, что наша родственная связь никогда не будет разрушена. Я так горжусь тем, что являюсь частью этой большой семьи!

Ранее в своем Твиттере она также косвенно комментировала измены Тристана. Она посоветовала своим подписчикам всегда быть добрыми и сказала, что они никогда не пожалеют об этом. «Никогда не сдавайтесь. Давайте и не ждите обратной связи. Я говорю не только о материальном, но и эмоциональном», — добавила она.