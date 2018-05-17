Ещё
Хлое Кардашьян рассказала о женской половине своего семейства
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хлое Кардашьян рассказала о женской половине своего семейства 

Журнал ОК! 1 час назад
После рождения дочери Тру, Хлое Кардашьян не забросила свой сайт, а наоборот — новые посты новоиспеченная мама публикует практически ежедневно. Теперь она решила рассказать своим поклонникам о своем большом семействе Кардашьян-Дженнер.
Семья Кардашьян-Дженнер
На фоне скандала из-за измен ее бойфренда, Тристана Томпсона, Хлое намекнула на то, как справилась с его предательством и объяснила, что у нее очень большая поддержка от ее сестер и матери.
Женщины Кардашьян-Дженнер невероятно сильные и устойчивые к любым жизненным трудностям. Мы учимся и полностью друг друга поддерживаем, несмотря ни на что. Нас связывает очень сильная любовь и желание оставаться вместе. Поэтому, я уверена, что наша родственная связь никогда не будет разрушена. Я так горжусь тем, что являюсь частью этой большой семьи!
Ранее в своем Твиттере она также косвенно комментировала измены Тристана. Она посоветовала своим подписчикам всегда быть добрыми и сказала, что они никогда не пожалеют об этом. «Никогда не сдавайтесь. Давайте и не ждите обратной связи. Я говорю не только о материальном, но и эмоциональном», — добавила она.
Журнал ОК!: последние новости
Ричард Гир и Алехандра Сильва сыграли свадьбу: фото Линдси Шукус рассказала о трудностях романа с Беном Аффлеком Ариана Гранде прокомментировала расставание с бойфрендом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Как проходят секс-вечеринки24
Звезды, которые сейчас выглядят лучше, чем в юности3
«В постели Федя хорош»: Свиридова о Бондарчуке73
У Волочковой заподозрили нимфоманию171
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
04:24
Мужчины, которые бесят всех женщин
Психология
00:56
Парень позвал девушку замуж и обомлел
Любовь
05:54
Об этих фото звезды мечтают забыть
Звёзды
00:58
Варнава взволновала фанатов чрезмерной худобой
Звёзды
11:15
Модели, которые погибли из-за своей красоты
Звёзды
10:12
Факты о еде, в которые сложно поверить
Еда
08:52
Раскрыт секрет, как поумнеть за несколько дней
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение