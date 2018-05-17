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Что делать с мужскими фантазиями — мнение доминатрикс
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Что делать с мужскими фантазиями — мнение доминатрикс 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
Англичанка Дженни Нордбэк два года вела двойную жизнь. Днем она руководила стройкой, а ночью превращалась в доминатрикс в клубе для взрослых. Потом она бросила ночное занятие, вышла замуж и родила ребенка. Вот какие выводы о поведении мужчин сделала Дже… точнее, госпожа Скарлетт.
18+
1. Посетители таких заведений могут быть счастливы в отношениях
Правда, лично я не думаю, что это честно по отношению к партнеру. Если мужчина смотрит на меня, может, он просто боится откровенно разговаривать с женой?
2. Дело не только в оргазме
Эякуляция — цель примерно половины мужчин. А другие вообще не испытывают оргазма и порой даже не раздеваются. Возможно, сохраняют эти воспоминания на потом.
3. Многое — в голове
Люди считают, что доминатрикс истязают партнеров, но по большей части это их фантазии.
4. Фетиши бывают разные
Один клиент хотел лечить пальцы ног… как зубы! Он пришел в костюме стоматолога с инструментами и планом лечения: «На большом пальце два кариеса, а на мизинце нужно запломбировать канал».
5. Мужчинам не очень важно, как женщина выглядит
Женщины думают, что мужчинам нужны только супермодели, а они обращают внимание на цвет лака для ногтей, прическу или рисунок на платье.
6. Еда их заводит
Причем не в обычном качестве. Например, мужчина может принести торт, попросить меня сесть на него, а потом размазать крем по его лицу.
7. Работа по дому — тоже
Некоторые мужчины обожают заниматься уборкой и чувствовать себя полезными.
8. Знаменитости тоже любят подчиняться
Для некоторых это едва ли не единственная возможность почувствовать свою беспомощность.
9. Большинство мужчин скрывает фетиши
Среди моих клиентов были одинокие, женатые, в отношениях, вдовцы. Некоторые пытались разговаривать с женщинами о своих фантазиях и получали от ворот поворот, другие предпочли держать все в тайне.
10. Очень многие любят ноги
Не в привычном плане. Это очень популярный фетиш. Они любят делать массаж, целовать ступни, давить твоими ногами мягкие фрукты или даже вылизывать твою обувь.
11. Многие хотят экспериментировать с партнерами
Они признавались мне, что боятся начать разговор об этом, но были бы счастливы, если бы жена согласилась.
12. Ролевые игры как терапия
Некоторые клиенты ходили ко мне регулярно. Похоже, я была для них как психотерапевт: мы вместе прорабатывали разные события из их жизни.
13. Многие фетиши начинаются с детства
И это нормально. Не нужно считать мужчин странными из-за их фантазий, если они никому не причиняют вреда.
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