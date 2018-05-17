Что делать с мужскими фантазиями — мнение доминатрикс

Англичанка Дженни Нордбэк два года вела двойную жизнь. Днем она руководила стройкой, а ночью превращалась в доминатрикс в клубе для взрослых. Потом она бросила ночное занятие, вышла замуж и родила ребенка. Вот какие выводы о поведении мужчин сделала Дже… точнее, госпожа Скарлетт.

18+

1. Посетители таких заведений могут быть счастливы в отношениях

Правда, лично я не думаю, что это честно по отношению к партнеру. Если мужчина смотрит на меня, может, он просто боится откровенно разговаривать с женой?

2. Дело не только в оргазме

Эякуляция — цель примерно половины мужчин. А другие вообще не испытывают оргазма и порой даже не раздеваются. Возможно, сохраняют эти воспоминания на потом.

3. Многое — в голове

Люди считают, что доминатрикс истязают партнеров, но по большей части это их фантазии.

4. Фетиши бывают разные

Один клиент хотел лечить пальцы ног… как зубы! Он пришел в костюме стоматолога с инструментами и планом лечения: «На большом пальце два кариеса, а на мизинце нужно запломбировать канал».

5. Мужчинам не очень важно, как женщина выглядит

Женщины думают, что мужчинам нужны только супермодели, а они обращают внимание на цвет лака для ногтей, прическу или рисунок на платье.

6. Еда их заводит

Причем не в обычном качестве. Например, мужчина может принести торт, попросить меня сесть на него, а потом размазать крем по его лицу.

7. Работа по дому — тоже

Некоторые мужчины обожают заниматься уборкой и чувствовать себя полезными.

8. Знаменитости тоже любят подчиняться

Для некоторых это едва ли не единственная возможность почувствовать свою беспомощность.

9. Большинство мужчин скрывает фетиши

Среди моих клиентов были одинокие, женатые, в отношениях, вдовцы. Некоторые пытались разговаривать с женщинами о своих фантазиях и получали от ворот поворот, другие предпочли держать все в тайне.

10. Очень многие любят ноги

Не в привычном плане. Это очень популярный фетиш. Они любят делать массаж, целовать ступни, давить твоими ногами мягкие фрукты или даже вылизывать твою обувь.

11. Многие хотят экспериментировать с партнерами

Они признавались мне, что боятся начать разговор об этом, но были бы счастливы, если бы жена согласилась.

12. Ролевые игры как терапия

Некоторые клиенты ходили ко мне регулярно. Похоже, я была для них как психотерапевт: мы вместе прорабатывали разные события из их жизни.

13. Многие фетиши начинаются с детства

И это нормально. Не нужно считать мужчин странными из-за их фантазий, если они никому не причиняют вреда.

Читайте НАС ВКонтакте