Где найти хорошего мужа?

СодержаниеХороший Муж — какой он?Где искать мужчину для серьезных отношений и брака: места обитанияЛюбовь для бизнес-ледиХобби: отношения с единомышленниками перспективныЗамуж за иностранца?Стоит ли обращаться в брачные агентства?Перспективный мужчина для обычной женщины

Женщин в России все еще больше, чем мужчин. Это означает, что даже простое соотношение численности потенциальных мужей с количеством потенциальных жен, увы, не в пользу последних. И еще муж-то нужен не любой, а хороший. Чтобы жить с ним долго и счастливо, как в сказках, в любви и согласии…

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Хороший Муж — какой он?

Чтобы искать место, где обитают хорошие мужья, надо определить сначала, что это за существа такие. Иначе может оказаться, что не там ищем.

Трудности начинаются уже на этом этапе, потому что, во-первых, представления об идеальном муже у каждой женщины особенные. А во-вторых, требований к нему бывает слишком много для того, чтобы их мог совместить в себе один живой человек. И тогда вспоминается анекдот, героине которого хотелось мужа умного, красивого и богатого, а потому пришлось выходить замуж три раза. И потом еще раз — за любящего и любимого.

Поэтому перед началом поисковой экспедиции стоит ответить себе на несколько вопросов, помогающих хотя бы в общих чертах обрисовать портрет того, кого предстоит найти.

Не стоит обманывать себя, наделяя каждого потенциального жениха не свойственными ему качествами. Иллюзии рано или поздно рассеиваются, оставляя чувство глубокого разочарования и мантру про то, что «все козлы».

Плохо совмещается в одном человеке амбициозность и стремление делать карьеру с качествами хорошего семьянина. Или блестящая карьера — или домовитость. На первом месте может быть только что-то одно. Что важнее для вас в мужчине?

Именно от этого зависит направление поиска.

Где искать мужчину для серьезных отношений и брака: места обитания

Не существует специального заповедника, где обитают женихи на любой вкус. И питомников таких нет. Но несколько советов все-таки предложить можно.

Любовь для бизнес-леди

Если женщина не ощущает в себе потребности быть хранительницей патриархального семейного очага, «домашней женой», если она нацелена на карьеру, любит свободу и не торопится обзаводиться детьми, подходящий партнер может встретиться ей в самых разных местах. Начиная с утренней пробежки в ближайшем парке.

Деловая женщина ведет активный образ жизни, она часто контактирует с людьми, в том числе — с такими же деловыми и активными мужчинами.

Где может произойти встреча:

На профессиональных тусовках: конференциях, тренингах, выставках, переговорах, корпоративах. В салоне самолета — в бизнес-классе. В автосалоне, автосервисе. В спортзале, в бассейне, в СПА-салоне. На отдыхе: на горнолыжном курорте, к примеру.

Мужчины уважают самодостаточных, энергичных, умных женщин, это плюс. Но они также видят в бизнес-леди конкурента и коллегу, а вовсе не потенциальную невесту и мать своих детей. Вполне вероятно, что вам потребуется время и деликатность, чтобы любимый поверил в вас в этом качестве.

Хобби: отношения с единомышленниками перспективны

Один из лучших путей поиска своей мужественной половины — хобби. Когда муж и жена на одной волне, даже бытовые проблемы могут остаться незамеченными. Такие знакомства могут произойти в сети или в реальной жизни, и перерасти в нечто прекрасное и долгое: в крепкую супружескую любовь.

Личный опытЕкатерина, 31 год Мы с мужем познакомились на фестивале ролевиков, оба были эльфами. Его поразило то, как я стреляла из лука — он же не знал, что я с детства занималась стрельбой из лука и не раз побеждала в соревнованиях. А мне понравилось, как ладно сидел на нем костюм, его роскошные светлые волосы, собранные в пучок, широкие плечи и невероятно заразительный смех. Нам хватило одного вечера у костра, чтобы влюбиться друг в друга. Но стеснение помешало обменяться телефонами. Зато на следующем фестивале мы бросились друг другу на шею, и одновременно сказали: «Слава богу, я боялась/боялся, что больше тебя не увижу!». А сейчас нашей дочке уже три года. И она уже тоже побывала на фестивале, примерила роль маленькой эльфийки. Кстати, моя подруга тоже познакомилась со своим будущем мужем на том же фестивале. Только детей у них пока нет.

Хобби может быть каким угодно: вас способна объединить любовь к опере или року, страсть к рыбалке или горному туризму, ювелирное дело или коллекционирование оловянных кружек. Нужно только быть искренне увлеченным человеком, и не избегать общения с собратьями по увлечению.

Личный опытВиктория, 48 лет Так вышло, что меня с мужьями знакомили мои собаки. С первым мужем мы жили в соседних домах, но познакомились только тогда, когда он обзавелся очаровательным щенком колли, а у меня тогда была собака той же породы. Брак был феерическим — итальянские страсти, фейерверки любви, рождение чудесного сына и красавицы дочки. К сожалению, я рано овдовела… Со вторым мужем познакомилась, когда пришла выбирать щенка — мой колли к тому времени состарился и умер. А владелец питомника недавно расстался с женой, которая так и не научилась любить собак. Живем душа в душу, в окружении детей, уже и внуки на подходе.

Где может произойти встреча:

В интернете, на специализированных сайтах и форумах, с последующей развиртуализацией. На выставках и семинарах, соревнованиях, фестивалях и других массовых мероприятиях. В специализированном магазине. Замуж за иностранца?

Тоже вариант. В конце прошлого века Америку и Западную Европу накрыла мода на русских жен, практически сошедшая на нет к сегодняшнему дню. Тем не менее, специализированные сайты и брачные агентства все еще существуют.

Опыт тех, кто на волне моды вступил в брак с иностранцем, может быть полезен сегодняшним невестам. Вот какие советы дают те, кто уже испытал на себе плюсы и минусы этого пути:

Учите язык. Это может оказаться критически важным фактором, особенно, если семья не сложится. Нет ничего хуже, чем оказаться одной в чужой стране и не уметь даже помощи попросить. Впрочем, нехватка слов угнетает и в том случае, когда все складывается замечательно: хочется ведь любимому и нежностей пошептать в ушко, рассказать о своей любви. Будьте готовы к тому, что все окажется не так, как вы себе придумали. Даже в соседних странах менталитет совсем другой, а если вы на другой конец света угодите, вас может ожидать много сюрпризов. И не всегда они приятны или хотя бы понятны. Чтобы семья сложилась, надо быть готовой к компромиссам, от кулинарных привычек до отношения к деньгам и родственникам. Не забывайте об осторожности. Прекрасный принц на белом «Мерседесе» может внезапно оказаться психопатом. Ничего не подписывайте, не разобравшись досконально в каждом пункте. Не отдавайте свои документы. Имейте некоторую сумму денег на экстренный случай, а в записной книжке — телефоны адвоката, консульства, полиции, центров помощи жертвам семейного насилия. Береженого бог бережет… Личный опытОльга, замужем за норвежцем

Это мой третий брак. Самый счастливый. Я познакомилась с Олафом 14 лет назад, через брачное агентство в интернете. Мы быстро договорились о совместном отдыхе в Италии, причем я сама оплачивала свою путевку, мне так было спокойнее. Потом он приезжал ко мне, я к нему. Познакомились с родственниками друг друга. И чем больше общались, тем больше влюблялись друг в друга. До сих пор я каждый день благодарю судьбу за то, что подарила мне этого мужчину — интеллигентного, ласкового, заботливого, и такого родного. Он не слишком богат, но главное богатство — его любовь ко мне.

Но я знаю и совсем другие истории. Моей сестре, например, не повезло. Ее жених-немец оказался алкоголиком, буйным во хмелю, и сестренке пришлось буквально спасаться от него бегством.

Стоит ли обращаться в брачные агентства?

Несмотря на то, что в этой сфере до сих пор крутятся миллионные суммы, эффективность брачных агентств не слишком высока. Но не потому, что профессиональные свахи все сплошь мошенники и не отрабатывают своих денег. Просто клиенты зачастую ждут от агентства того, чего оно им не может дать. Ни за какие деньги никто не предоставит вам готовые отношения — агентство предлагает лишь возможность, работая посредником. Все остальное — работа самих клиентов.

Комментарий эксперта Ивонн Аллен, профессиональная сваха

Современный ритм жизни оставляет людям мало времени на личную жизнь. Именно поэтому мы все чаще прибегаем к услугам профессионалов в самых разных областях. В том числе — в подборе потенциального супруга.

Но в этой сфере все не так просто. Если вы платите автомеханику, то вправе рассчитывать на то, что в результате получите исправный автомобиль. Если обращаетесь в клининговую компанию — можете ожидать, что к чистоте в доме или офисе вам не придется прикладывать собственных усилий. Заплатил — получишь чистоту и порядок.

С поиском спутника жизни так не получится. Даже если вы готовы платить солидные деньги, вам все равно придется работать над собой. Да, я готова помочь своим клиентам, в нашей службе работают профессиональные психологи, имиджмейкеры, но никто не сможет построить отношения вместо вас.

Все, что мы можем вам предложить — помочь вам понять, какого человека вы хотели бы найти для совместной жизни, и предложить кандидатуры, максимально подходящие к этим ожиданиям.

Перспективный мужчина для обычной женщины

На самом деле судьбоносная встреча может произойти где угодно: в лифте вашего дома, в метро, на автозаправке, на прогулке с собакой, в очереди к стоматологу, на вечеринке у друзей.

Почему же этого все еще не произошло?

Быть может, судьбе нужно немного помочь.

Чаще улыбаться. Желательно, чтобы зубы были в порядке, а для этого нужно не пропускать посещения дантиста. Следить за собой. Что бы ни говорили сторонники бодипозитива, но ухоженная стройная женщина вызывает больше интереса, чем заплывшая, с обгрызенными ногтями и сальными волосами, замотанная в бесформенную хламиду. Важно: нужно перестать напряженно искать мужа. Ничто так не отпугивает потенциальных женихов, как неоновая бегущая строка «Хочу замуж!» в глазах девушки. Мужчинам не нравится быть объектом охоты. Они сами охотники, и прекрасно умеют обходить расставленные ловушки. Наслаждаться жизнью. Помимо семейных ценностей существует еще множество других, и временное отсутствие супруга в вашей жизни — отличная возможность пожить в свое удовольствие. Достаточно быть готовой к тому, что «Любовь нечаянно нагрянет».

Не стоит выстраивать точного сценария знакомства, развития отношений. Жизнь всегда непредсказуема. Лучшим в мире мужем может оказаться не лощеный породистый красавчик на крутом автомобиле, а скромный, работящий и домовитый парень, пришедший по вашему вызову, чтобы отремонтировать протекшую стиралку. Надежный, рукастый, мечтающий о детях и обычном семейном счастье.

А породистого можно и спаниеля завести. И назвать Красавчиком — просто чтобы мечту исполнить.

Комментарий экспертаАртур Янов, психолог, психотерапевт

По статистике, около 20% будущих супругов знакомятся на работе или в местах, так или иначе связанных с профессиональной деятельностью. Примерно столько же встречаются в общей компании.

На долю случайных встреч в общественных местах приходится довольно большой процент: примерно 15% будущих супругов знакомятся на остановках транспорта, в самолетах и поездах, в поликлиниках, театрах, музеях, магазинах, кафе и т. д.

10% семей сложились благодаря встречам на прогулке или на отдыхе. У владельцев собак шансов несколько выше — собаковладельцы, как правило, открыты к общению и дружелюбны.

Социальные сети и сайты знакомств помогают встретиться 7% супругов. Около 5% знакомств происходит по инициативе родственников и друзей, когда одиноких людей специально сводят из лучших побуждений. Встречи в клубах довольно редко приводят к развитию серьезных отношений: туда чаще всего ходят за необременительной короткой связью.

Довольно многие знакомятся со своими половинками при необычных обстоятельствах — ошибившись номером телефона или адресом, например, помогая в неожиданной или экстремальной ситуации, или даже выясняя отношения в результате автоаварии или протечки водопровода.

Надо понимать, что любая встреча — только шанс. Готовых хороших супругов не производят нигде и нигде не продают. Построение отношений — это работа, и не только над партнером, но гораздо больше — над собой.

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