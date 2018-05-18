Что ваши эротические фантазии на самом деле могут о вас рассказать

Запретный плод

Вы все чаще ловите себя на мысли, что фантазируете о «запретной любви», представляя себя в потели в вашим начальником, Лиамом Хемсвортом или воон тем симпатичным соседом по вагону в метро. В общем-то, в этих мыслях нет ничего ужасного, даже если иногда вам так кажется. Мысленная измена — еще не измена (ну почти). Но в некоторых случаях такие фантазии могут быть «звоночком», что вам чего-то не хватает в отношениях с вашим партнером. Это не значит, что вы его разлюбили или расхотели, просто, возможно, вам нужно поговорить и что-то поменять.

Желание подчиняться

Иногда вы представляете себя в «красной комнате», закованной в наручники, и готовой исполнить любое желание вашего «господина». Возможно, вы перечитали «50 оттенков серого», а возможно, просто устали принимать решения. Особенно это характерно для женщин, занимающих высокую должность на работе. Вполне естественно, что после напряженного дня в офисе вам хочется расслабиться в постели и сознательно отказаться от роли командира. Если ваш партнер не против поиграть, не отказывайте себе в удовольствии. Только заранее договоритесь о гранях допустимого: мужчинам свойственно заигрываться.

Желание доминировать

Обратная сторона медали. Желание доминировать опять же может быть реакцией на вашу профессиональную деятельность. Если вы целыми днями только и делаете, что выполняете поручения, в спальне вам хочется взять процесс в свои руки. Да и вообще: бывают такие дни, когда ужасно тянет покомандовать. И снова: если ваш мужчина готов подчиниться, то почему бы и не воплотить фантазию в жизнь?

Секс втроем

Очень распространенная фантазия, причем, не только среди мужчин. Женщины тоже частенько мечтают о «тройничке», и в этом нет ничего криминального. Скорее всего, в вас просто говорит тяга к новизне и экспериментам. А может, вы решили подарить новые ощущения партнеру и понаблюдать за ним со стороны? Так или иначе, главное в этом деле — обоюдное согласие. Не все готовы впустить в свою постель чужого (или условно чужого) человека, поэтому для начала обсудите план действий с партнером. Сюрприз в данном случае — не совсем хорошая идея.

Секс в публичном месте

Кажется, вам в жизни не хватает приключений, вот вас и потянуло на секс, например, в самолете или в примерочной. Само по себе желание довольно безобидное, но закончится оно может, например, штрафом: в некоторых странах за секс в публичном месте с вас спросят по всей строгости закона. В общем, можно, но осторожно. Или с парашютом прыгните: баланс адреналина в крови моментом восстановится!

Секс с человеком своего пола

Сексологи уверяют, что нет ничего противоестественного в том, что вы возбуждаетесь от лесбийского порно, но при этом считаете себя гетеросексуальной и вполне счастливы в отношениях с мужчиной. Тут, как говорится, одно другому не мешает. Не всегда то, что нравится вам на картинке, произведет тот же эффект в реальной жизни. Иногда фантазия бывает хороша только до тех пор, пока она остается фантазией. И все же, если вы давно и регулярно представляете себя в постели с подругой, есть повод задуматься. Или навестить сексолога, если вас это беспокоит.