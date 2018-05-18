Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта 

Планета отчаянно продолжает мечтать о воссоединении Бреда Питта и Дженнифер Энистон. На этот раз западные таблоиды, ссылаясь на источника вышли с громким заголовком, якобы парочка, спустя тринадцать лет после разрыва всё-таки вместе и более того ждёт ребенка! «Они счастливы, и Дженнифер прибегла к услугам суррогатного материнства» — поделился сомнительный источник, которому так хочется верить! Представители актеров отказались давать любые комментарии, что еще больше раззадорило бульварную прессу! Если верить всех инсайдерам, то Дженнифер и Бред встречаются еще с февраля, и самая красивая пара Голливуда всех времен, просто не хочет огласки! Стоит.