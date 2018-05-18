Экс-солистка группы Hi-Fi выходит замуж

Таня Терешина еще недавно встречалась с молодым возлюбленным Вадимом, который был младше артистки на 13 лет. Однако пара рассталась, а певица недолго горевала в одиночестве. В ее микроблоге стали появляться снимки с новым мужчиной.

Уже через полгода после знакомства певица говорила о том, что готова выйти замуж за возлюбленного. Мужчина окружил артистку заботой и нашел общий язык с ее дочерью. Недавно Таня вновь заговорила о замужестве — певица стала рассуждать в своем микроблоге, когда же женщине стоит выходить замуж.

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«Женщина счастлива не от количества атрибутов навязанных социумом по жизни. Она счастлива, когда у нее есть вечная энергия! Когда хочется свернуть горы. А вот эта энергия приходит только тогда, когда человек на своем месте, со своими людьми и в своих делах. Те, кто не циклится и не желает жадно, а просто живет в гармонии, получает все легко. Я по ходу все равно последую этим условностям и летом все-таки скажу «Да». Какой-то нелогичный пост получился, но, чтоб потом не носиться, потому, что еще мы приступили к срочному ремонту «домов» и «квартир», — рассказала Терешина.

Поклонники рады, что Таня смогла найти свою любовь и надеются, что свадьба действительно состоится. Многие считают, что возлюбленный Терешиной уже давно сделал возлюбленной предложение руки и сердца, но пара до этого момента медлила со свадьбой.