Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина выходит замуж после 8 месяцев романа

Еще недавно певица Татьяна Терешина встречалась с молодым спортсменом Вадимом Бухаровым, который был младше артистки на 13 лет. Пара рассталась, однако певица недолго горевала в одиночестве. В ее микроблоге стали появляться снимки с новым мужчиной.

Уже через полгода после знакомства певица говорила о том, что готова выйти замуж за возлюбленного, чье имя до сих пор не назвала. Мужчина окружил артистку заботой и нашел общий язык с ее дочерью Айрис (от предыдущих отношений с телеведущим Славой Никитиным).

А вчера вечером Терешина вновь заговорила о браке — певица стала рассуждать в своем микроблоге, когда же стоит выходить замуж.

«Женщина счастлива не от количества атрибутов навязанных социумом по жизни. Она счастлива, когда у нее есть вечная энергия! Когда хочется свернуть горы. А вот эта энергия приходит только тогда, когда человек на своем месте, со своими людьми и в своих делах. Те, кто не циклится и не желает жадно, а просто живет в гармонии, получает все легко. Я по ходу все равно последую этим условностям и летом все-таки скажу «Да», — заявила Татьяна (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Поклонники порадовались за свою любимицу и прокомментировали новость: «Выходи пока предлогают,)) годы идут, мы не молодеем)!», «Говори Да, Татьяна если это тот кого ты ждала и что за ним как за стеной!», «Я за вас искренне рада что нашли своего человека! Это здорово! И обязательно идите „взамуж“. Это правильно) И будьте счастливы!)».

Фото: Instagram