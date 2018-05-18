Ещё
Селена Гомес хочет выйти замуж за Джастина Бибера
Далее:
Читайте также:
Ещё

Селена Гомес хочет выйти замуж за Джастина Бибера 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Совсем недавно Селена Гомес (Selena) официально объявила, что они с Джастином Бибером (Justin) больше не вместе. До сих пор поклонники спекулировали на тему, по какой же причине разбежалась звездная парочка. И вот наконец источник, близкий к Селене, раскрыл подробности разрыва.
«Они очень любят друг друга, но Селене не нужны просто отношения, она всегда ждала чего-то большего. Джастин же не был готов к созданию семьи. Все их разговоры об этом заканчивались ссорами»
В августе года Селена пережила операцию по пересадке почки, и этот опыт во многом изменил ее отношение к жизни. После этого певица решила, что стоит дать Джастину еще один шанс. К сожалению, «Селена ждала от бойфренда большей серьезности, но он продолжал развлекаться с друзьями. Терпению певицы пришел конец, и она приняла решение навсегда оставить их отношения в прошлом». Вот только почему-то Сел все еще продолжает посвящать песни своему бывшему, да и Джастин, судя по всему, продолжает прокручивать в голове сценарии их счастливой семейной жизни.
Popcake.tv: последние новости
Дженнифер Энистон беременна от Брэда Питта Гуф и Кети Топурия официально вместе! Ариана гранде рассталась со своим бойфрендом.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Милла Йовович в Каннах показала грудь и синяки8
Как проходят секс-вечеринки32
Мужчины, которые бесят всех женщин23
Кафельникова взволновала роскошными формами9
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:29
Милла Йовович в Каннах показала грудь и синяки
Звёзды
04:24
Мужчины, которые бесят всех женщин
Психология
00:56
Парень позвал девушку замуж и обомлел
Любовь
05:54
Об этих фото звезды мечтают забыть
Звёзды
00:58
Варнава взволновала фанатов чрезмерной худобой
Звёзды
11:15
Модели, которые погибли из-за своей красоты
Звёзды
10:12
Факты о еде, в которые сложно поверить
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение