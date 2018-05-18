Селена Гомес хочет выйти замуж за Джастина Бибера

Совсем недавно Селена Гомес (Selena) официально объявила, что они с Джастином Бибером (Justin) больше не вместе. До сих пор поклонники спекулировали на тему, по какой же причине разбежалась звездная парочка. И вот наконец источник, близкий к Селене, раскрыл подробности разрыва.

«Они очень любят друг друга, но Селене не нужны просто отношения, она всегда ждала чего-то большего. Джастин же не был готов к созданию семьи. Все их разговоры об этом заканчивались ссорами»

В августе года Селена пережила операцию по пересадке почки, и этот опыт во многом изменил ее отношение к жизни. После этого певица решила, что стоит дать Джастину еще один шанс. К сожалению, «Селена ждала от бойфренда большей серьезности, но он продолжал развлекаться с друзьями. Терпению певицы пришел конец, и она приняла решение навсегда оставить их отношения в прошлом». Вот только почему-то Сел все еще продолжает посвящать песни своему бывшему, да и Джастин, судя по всему, продолжает прокручивать в голове сценарии их счастливой семейной жизни.