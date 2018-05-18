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Редкий выход: Альбина Джанабаева появилась на светском мероприятии с Валерием Меладзе
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Редкий выход: Альбина Джанабаева появилась на светском мероприятии с Валерием Меладзе 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе относятся к тому типу знаменитостей, которые предпочитают не говорить о личной жизни. В их микроблогах редко можно встретить совместные романтические снимки. Артисты даже в свет часто выходит по отдельности.
Все же иногда пара делает исключение и появляется на светских мероприятиях вместе. Накануне Альбина и Валерий посетили специальный ужин Аркадия Новикова. Певица позировала фотографам в белом облегающем комбинезоне с глубоким декольте, а сам Меладзе был в светло-голубом костюме. Совместный снимок супругов появился на страничке Альбины. Поклонники выразили восхищение парой и отметили, что они прекрасно смотрятся вместе.
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Напомним, что Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе вместе уже более 10 лет, но долгое время артисты скрывали свои отношения. Меладзе был еще женат, когда закрутил роман с певицей. Лишь в 2014 году он официально развелся с первой супругой, но даже после этого Альбина и Валерий не говорили о своем романе и по-прежнему не комментировали отношения. До сих пор пара старается лишний раз не привлекать к себе внимание.
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