7 самых странных свадебных традиций

Живя в мире, где государства крепко соединены интернет-кабелями, мы думаем, что примерно представляем себе культуру всех цивилизованных стран и удивить нас можно только традициями затерянных в джунглях племен. Но это совсем не так. В эпоху глобализации многие страны, напротив, бережно хранят свои старинные (и не очень) обычаи, которыми можно было бы отличиться от соседей. Изолированным от Европы азиатским государствам сделать это не так уж и сложно — их многовековые традиции еще долгое время будут оставаться для нас загадкой. Но оказывается, и у западных соседей остались свои причуды — например, в организации свадебных торжеств.

Каталония

Начнем с Каталонии, которая славится не только своим стремлением отделиться от остальной Испании, но и целым ворохом странных локальных обычаев, один из которых относится к свадьбам. На мальчишнике друзья наряжают жениха в максимально нелепый наряд и отправляют на улицу — собирать деньги для будущей семьи. «Заработок» дается жениху нелегко — всего за один евро любой желающий может запустить ему в лицо тарелку со взбитыми сливками. И пользуются этим предложением очень многие: очевидцы рассказывают, что нередко встречают на улицах несчастных будущих мужей в костюмах принцесс и с мешочком денег, в котором болтается несколько десятков евро. Впрочем, испанские невесты тоже не отстают от женихов — на девичнике они с подругами выходят на улицы и мило чудят, за что щедрые прохожие подкидывают им немного денег на грядущую семейную жизнь.

Шотландия

В северо-восточных шотландских деревнях женихам и невестам тоже приходится несладко, поскольку перед свадьбой им нужно пройти обряд «загрязнения». Суть проста: друзья «похищают» жениха, невесту или обоих сразу, вываливают их в еде, грязи или еще какой-нибудь липкой субстанции и везут в открытом грузовике на потеху уважаемой публике. Чем грязнее будущие супруги и чем больше людей их увидело, тем лучше. Известна история, когда невесту, вывалянную в требухе, свиной крови и перьях, целых пять дней везли из одного населенного пункта в другой.

Как ни странно, эта современная традиция появилась благодаря старому обряду обмывания ног. Раньше молодоженам перед церемонией символично мыли ноги, отправляя в новую жизнь. Потом кто-то придумал пачкать ноги жениху и невесте перед обрядом, чтобы процесс получился более символичным, а в XX веке шотландцы и вовсе отказались от мытья, а загрязнение сделали публичным.

Англия

Некоторые школьники и студенты в России перед важным экзаменом кладут в ботинок 5-рублевую монету на счастье. Чопорные англичане делают то же самое перед свадьбой. Еще с викторианских времен у них существует стишок, который описывает то, что должно быть на невесте перед церемонией:

Something old, something new,

Something borrowed, something blue

And silver sixpence in your shoe.

То есть, молодая женщина должна взять с собой на торжество что-то старое, что-то новое, что-то заимствованное и что-то синее, а в туфлю нужно положить шестипенсовик. Но если с монеткой все понятно, то что делать с первыми строками стишка? Эту проблему невесты решают весьма изящно — заимствуют какой-нибудь небольшой синий предмет одежды у мамы или у бабушки, потому что он, будучи старым по сути, станет новым для невесты. Если все условия стишка выполнены, то новую семейную пару ждет счастье и процветание.

Франция

Изысканные, по нашему мнению, французы удивляют своим своеобразным послесвадебным обрядом. В сельской местности после окончания празднеств компания молодых незамужних женщин и неженатых мужчин из числа гостей вытаскивает молодоженов из кровати и угощает их коктейлем из шампанского и шоколада, после чего вся компания лакомится луковым супом и расходится по постелям. Самое главное начинается дальше, когда молодожены свою первую брачную ночь проводят в уборной, испытывая на себе влияние несочетаемых продуктов. По мнению жителей французских деревень, этот своеобразный обряд помогает юным супругам оценить все прелести совместной жизни в лоне природы.

Китай

Народ туцзя, проживающий в Китае, бережно хранит все традиции предков, в том числе и свадебные обряды. Все местные невесты должны особенным образом подготовиться ко свадьбе — примерно за месяц до церемонии они начинают каждый вечер плакать. Непонятная современному западному человеку традиция якобы была заложена еще до нашей эры, когда местную принцессу выдали замуж за человека из других земель и ее мать рыдала в день свадьбы, умоляя дочь поскорее возвращаться домой. До 1949 года плач на свадьбе и перед ней был обязателен для невест — излишне сдержанная девушка становилась посмешищем для всей детей и рисковала получить несколько увесистых ударов от родной матери. Современных нарушителей традиции не ждет такое суровое наказание, однако невесты из народа туцзя все-таки придерживаются старинных обычаев, плача целый час каждый вечер в течение 5 — 30 дней до праздничной церемонии. В консервативных семьях к невесте после недели плача присоединяется мать, а через две — бабушка и сестры. На самой свадьбе принято исполнять жалобную песню: считается, что выдуманные горести не позволят «спугнуть счастье» молодых и обеспечат им безбедную жизнь. Но в традиционном обществе туцзя до сих пор приняты «договорные» свадьбы, соглашения о которых заключают родители, а не сами молодожены. В таком случае слезы невесты вполне искренни.

Нигерия

В Нигерии общество тоже вполне традиционное, однако свою готовность к семейной жизни здесь демонстрирует не только невеста, но и жених. Во время церемонии, которую мы назвали бы выкупом невесты, будущему мужу нужно пройти через коридор из родственников возлюбленной и выдержать удары палками в знак того, что он может выдержать и все невзгоды семейной жизни. В некоторых случаях жениху с друзьями еще и приходится падать ниц перед отцом невесты, но на этом все их испытания и заканчиваются, а вот девушке приходится гораздо сложнее. В Нигерии невеста не столько выходит замуж за своего избранника, сколько входит в его семью (что было вполне нормальной практикой и в дореволюционной России). Но если у русских крестьян было принято принимать ту невесту, с родителями которой удалось сговориться, то практичные нигерийцы перед свадьбой обязательно устроят «тест-драйв» будущей жене. Девушка будет жить в доме жениха, пока его родственники не решат, нравится ли им ее поведение или нет. Кроме того, невеста обязательно должна быть здоровой и сильной, а показателем этого, как и в старину, является полнота, так что местных девушек начинают подкармливать к свадьбе уже с 12 лет.

Индия

Об индийских свадебных традициях и институте семьи в целом можно было бы написать красочную статью, но мы остановимся на одном, пожалуй самом странном, обычае, который называется «деревянная свадьба». Никакого отношения к пятилетию семейной жизни он не имеет: деревянная свадьба — это в самом прямом смысле свадьба с деревом. Дело в том, что религия и культура накладывают на индийцев множество ограничений, которые приходится хитроумно обходить. Например, младший брат не может жениться, пока старший не обзавелся семьей. Чтобы «обмануть» этот культурный запрет, старший брат женится на дереве и затем срубает его, символически овдовев. И только после этого младший брат может строить свое семейное счастье.

Девушки тоже иногда идут замуж за деревья. Например, если им «повезло» родиться в один из несчастливых дней по индийскому гороскопу. Такие жены, согласно верованиям индийцев, приносят смерть своим мужьям. Дабы избавить своих возлюбленных от столь неприятной участи, «несчастливые» девушки выходят замуж за деревья, которые опять же срубают, тем самым выполняя проклятие и открывая «вдове» путь к настоящей семейной жизни.

Подобные обряды практикуются не только в индийских глубинках, но и по всей стране. Индия остается глубоко традиционной страной. Кастовая система, формально здесь отмененная, продолжает работать как и раньше — индийцы, исповедующие индуизм, никогда не пойдут на межкастовый брак. Да и выбирать себе супруга или супругу как-то не принято: браки здесь до сих пор устраивают родители. Семья невесты должна отдать семье жениха приданое, и оно здесь совсем не символическое. Например, зажиточная семья может выложить сумму, эквивалентную миллиону рублей, добавить сюда один-два автобуса и ремонт в доме. Красота невесты снижает сумму приданого, а образование, напротив, ее повышает. Так что заботливым родителям, желающим своей дочери и мужа, и диплом университета, нужно начинать копить еще до ее рождения.