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Лиам Пейн признался, что не собирается жениться на Шерил Коул
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Лиам Пейн признался, что не собирается жениться на Шерил Коул 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Хотя Лиам Пейн и Шерил Коул вместе воспитывают сына, молодой музыкант жениться на матери своего ребенка не торопится — в новом интервью звезда One Direction, который сейчас активно развивает сольную карьеру, признался, что вообще особого смысла в браке как таковом не видит.
В эфире шоу The Morning Mash Up на SiriusXM Лиам порассуждал о тонких материях брака:
«Не думаю, что мне нужен этот шаг, чтобы как-то по-новому посмотреть на отношения. Мне кажется, сейчас мы в очень комфортном положении, и для меня быть отцом значит больше всего на свете — так что нам этот «следующий шаг» не нужен. Конечно, когда-нибудь в будущем, возможно, мы это сделаем, но не то чтобы для нас это имело прямо-таки огромное значение».
Возможно, и певица со своим бойфрендом согласна — в конце концов, за плечами Шерил и так уже два брака, окончившихся разводами.
попкорнnews
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