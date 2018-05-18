Екатерина Варнава прокомментировала свою беременность

@kativarnavaЕкатерина Варнава прокомментировала свою беременностьЗвезде Comedy Woman Екатерине Варнаве (33) не раз приписывали беременность — все зависит от фасона платья, которую выберет артистка в тот или иной день. Про замужество и говорить нечего — поклонники ждут не дождутся, когда Варнава отправится под венец с танцором Константином Мякиньковым . Молодые люди счастливы в отношениях пять лет. Актриса не скрывает, что они с любимым мужчиной давно обменялись кольцами, но со свадьбой не спешат. За свою карьеру Варнава провела множество свадеб, которые очень быстро заканчивалась разводами, причем не всегда цивилизованными. «Перенасытилась!», — говорит Екатерина. Недавно актриса попала и вовсе в курьезную ситуацию. Как пишет «7 дней» , редакторы одного из телеканалов позвонили маме Варнавы, чтобы поздравить с тем, что она якобы скоро станет бабушкой. Мол, поделитесь, «как себя чувствует ваша дочь в интересном положении?». Варнаве пришлось заверять маму, что она не беременна, они ведь виделись накануне! Актриса Comedy Woman не скрывает, что подобные истории ее расстраивают, так как родные люди все слухи и домыслы принимают за чистую монету. А тем временем Меган Маркл официально прокомментировала отсутствие отца на свадьбе.

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) 11 Апр 2018 в 10:20 PDT Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) 26 Янв 2018 в 8:50 PST