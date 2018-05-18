Мила Кунис и Эштон Катчер встретились на рок-концерте с Брэдом Питтом

Мила Кунис и Эштон Катчер освободили себя на одну ночь от родительских обязанностей и сходили на концерт рок-группы U2, который проходил в одном из клубов в Лос-Анджелесе. Супруги, которые вместе вот уже шесть лет, выглядели в тот вечер как молодожены. Они держались за руки и ни на шаг не отходили друг от друга. А вот маленькие Уайатт и Димитрий остались дома с бабушкой. Мила Кунис и Эштон Катчер Мила Кунис и Эштон Катчер Мила Кунис и Эштон Катчер Мила Кунис и Эштон Катчер Эштон Катчер Помимо Милы и Эштона, на концерте присутствовал и другой звёздный гость — Брэд Питт . На удивление голливудский актер был без своей подружки Нэри Оксман . Очевидцы отметили, что на протяжении всего концерта, Брэда сопровождала целая группа охранников, которая не давала приблизиться к кумиру ни на метр. Брэд Питт Британская рок-группа U2 является одной из самых успешных музыкальных коллективов. В их копилке уже 22 премии «Грэмми».