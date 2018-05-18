Ещё
У бывшего мужа Дженнифер Энистон новая предполагаемая пассия
Далее:
Читайте также:
Ещё

У бывшего мужа Дженнифер Энистон новая предполагаемая пассия 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Новость о разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру грянула как гром среди ясного неба в феврале этого года. После расставания с актрисой Теру приписывали множество романов, которые он, в свою очередь, отрицал. Он продолжает попадать в объективы фотографов в компании разных девушек. Как утверждают американские СМИ, последняя его пассия — не кто иная, как Селена Гомес. Источники сообщают, что 25-летняя певица и 46-летний актер «стали очень близки и поддерживают друг друга в тяжелый период».
Как оказалось, дружат они действительно давно. Познакомились благодаря их общему менеджеру и с тех пор поддерживают связь, однако, после того как Теру развелся с Энистон, а Селена Гомес в очередной раз рассталась с Джастином Бибером, друзья стали общаться намного ближе.
Ранее Джастину приписывали отношения с моделью и фотографом Петрой Коллинз, которая также является подругой Селены и даже выступила в качестве режиссера ее клипа на песню Fetish.
I love all these photos Justin and Selena friendship is so adorable they look like father and daughter.... #justintheroux #selenagomez #paulrudd
Публикация от Justifer (@justiferdaily) 7 Май 2018 в 6:46 PDT
Harper’s Bazaar: последние новости
Как теперь выглядит мужчина мечты Кэрри Брэдшоу Нечего скрывать: Гвинет Пэлтроу выложила снимок, на котором она обнаженная и беременная Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на премьере фильма "Дэдпул 2"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые омерзительные привычки мужчин48
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Русскую Кардашьян заподозрили в операциях12
Томную Боярскую сфотографировали среди красавцев8
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
00:29
Милла Йовович в Каннах показала грудь и синяки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение