У бывшего мужа Дженнифер Энистон новая предполагаемая пассия

Новость о разводе Дженнифер Энистон Джастина Теру грянула как гром среди ясного неба в феврале этого года. После расставания с актрисой Теру приписывали множество романов, которые он, в свою очередь, отрицал. Он продолжает попадать в объективы фотографов в компании разных девушек. Как утверждают американские СМИ, последняя его пассия — не кто иная, как Селена Гомес. Источники сообщают, что 25-летняя певица и 46-летний актер «стали очень близки и поддерживают друг друга в тяжелый период».

Как оказалось, дружат они действительно давно. Познакомились благодаря их общему менеджеру и с тех пор поддерживают связь, однако, после того как Теру развелся с Энистон, а Селена Гомес в очередной раз рассталась с Джастином Бибером , друзья стали общаться намного ближе.

Ранее Джастину приписывали отношения с моделью и фотографом Петрой Коллинз, которая также является подругой Селены и даже выступила в качестве режиссера ее клипа на песню Fetish.

I love all these photos Justin and Selena friendship is so adorable they look like father and daughter.... #justintheroux #selenagomez #paulrudd

