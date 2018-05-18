«Я скажу „да“: Татьяна Терешина раскрыла детали предстоящей свадьбы

Несмотря на разницу в возрасте в 13 лет «в пользу» Татьяны Терешиной , в паре царит взаимопонимание: влюбленные часто проводят время вместе, Бухаров сумел понравиться и дочке Тани Айрис, рожденной от Славы Никитина. По словам Терешиной, на свадьбе настаивает именно ее молодой избранник.

— смеется Терешина у себя в Instagram. И похоже, планы надеть фату уже обрели конкретную дату.

— пообещала певица, заодно попросив у подписчиков рекомендаций насчет свадебного платья. А как ты думаешь — звезда действительно собралась замуж?

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Фото:Instagram