«Я скажу „да“: Татьяна Терешина раскрыла детали предстоящей свадьбы 

Несмотря на разницу в возрасте в 13 лет «в пользу» Татьяны Терешиной, в паре царит взаимопонимание: влюбленные часто проводят время вместе, Бухаров сумел понравиться и дочке Тани Айрис, рожденной от Славы Никитина. По словам Терешиной, на свадьбе настаивает именно ее молодой избранник.
— смеется Терешина у себя в Instagram. И похоже, планы надеть фату уже обрели конкретную дату.
— пообещала певица, заодно попросив у подписчиков рекомендаций насчет свадебного платья. А как ты думаешь — звезда действительно собралась замуж?
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Фото:Instagram