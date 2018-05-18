Ещё
«Я скажу „да“: Татьяна Терешина раскрыла детали предстоящей свадьбы
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Я скажу „да“: Татьяна Терешина раскрыла детали предстоящей свадьбы 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Несмотря на разницу в возрасте в 13 лет «в пользу» Татьяны Терешиной, в паре царит взаимопонимание: влюбленные часто проводят время вместе, Бухаров сумел понравиться и дочке Тани Айрис, рожденной от Славы Никитина. По словам Терешиной, на свадьбе настаивает именно ее молодой избранник.
— смеется Терешина у себя в Instagram. И похоже, планы надеть фату уже обрели конкретную дату.
— пообещала певица, заодно попросив у подписчиков рекомендаций насчет свадебного платья. А как ты думаешь — звезда действительно собралась замуж?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Сломанный каблук, монетка в батике и другие нелепые свадебные приметы, в которые все верят Страсть по гороскопу: какие знаки Зодиака самые горячие в постели Кого хотят мужчины: топ-7 самых сексуальных женских профессий
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые омерзительные привычки мужчин48
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Русскую Кардашьян заподозрили в операциях12
Томную Боярскую сфотографировали среди красавцев8
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
00:29
Милла Йовович в Каннах показала грудь и синяки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение