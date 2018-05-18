Ясность во всем: чего нужно хотеть от отношений

Знать, чего вы хотите от отношений, куда лучше, чем действовать наугад.

Честность

Многие люди продолжают верить в то, что ложь работает во спасение. Они не рассказывают партнеру правду (или рассказывают, но не всю), чтобы не огорчить или избежать конфронтации. На самом деле, все мы хотим, чтобы человек, с которым мы делим дом и постель, говорил нам все, как есть. Нельзя доверять человеку, который сам не стремиться вам доверять. Мы уже говорили о том, что врать по мелочам — не смертельно для отношений. Но ключевое слово здесь — «по мелочам». Не злоупотребляйте!

Хороший секс

Если вы не думаете о сексе, то зачем вам вообще вступать в отношения? Здоровая сексуальная жизнь — это важно. Многим парам проще заниматься сексом, чем говорить о нем, но время от времени разговаривать необходимо, иначе вы никогда не узнаете, что ваш партнер вкладывает в понятие «хороший секс».

Время на себя

То, что вы теперь состоите с кем-то в отношениях, еще не означает того, что вы должны полностью в них раствориться. Не отказывайтесь от своих хобби и увлечений, продолжайте идти к цели, которую давно наметили. И позволяйте своему партнеру делать то же самое. Вы должны дополнять друг друга, а не разрушать.

Финансовая стабильность

Использовать друг друга в материальном плане — не дело. Идеально, когда вы совместно решаете, сколько и на что потратить. Уж если вы живете вместе и налаживаете общий быт, это совершенно нормально. Но это совсем не значит, что вы должны отчитываться друг перед другом за каждую потраченную копейку, особенно, если вы оба работаете и зарабатываете. Вы партнеры, вот и выстраивайте партнерские отношения.

Взаимопонимание по базовым вопросам

Важен ли штамп в паспорте? Хотите ли вы детей и когда? Как вы будете выстраивать отношения с вашими родителями? Все это очень важно, и нельзя назвать счастливыми людей, чье мнение по этим вопросам не сходится. Очень желательно, чтобы ваши политические и религиозные взгляды тоже более или менее совпадали. Потому что если каждый будет регулярно пытаться отстоять свою точку зрения, ваши отношения превратятся в поле битвы.

Веселье

Мы вступаем в отношения не для того, чтобы умирать со скуки. Если партнер не может вас рассмешить (а вы его), бегите.