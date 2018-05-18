Сексуальные фантазии по знакам Зодиака

То, под какой звездой рожден человек, определяет не только его характер, но и сексуальность. Проверь, совпадают ли твои сексуальные предпочтения и фантазии с тем, что говорят о тебе звезды.

Многие из нас имеют сексуальные фантазии, и в этом нет ничего зазорного. А совпадают ли твои сексуальные грезы с тем, что говорят о тебе звезды?

1. Овен

Сексуальная фантазия Овна не знает границ: он против скучного секса в постели, ему нужно, как минимум, «пометить» каждый уголок в квартире и каждый куст на природе. В ванной, на кухне, в гостиной, в коридоре, снова и снова, и по кругу — Овен не успокоится никогда. Идеальные любовники для Овнов — Львы или Скорпионы. Комбинированная сексуальная энергия и стремление расширить границы создаст химию в этих отношениях.

2. Телец

Телец всегда стремится угодить своему партнеру, его задача — доставить удовольствие, а не получить его. Он будет скрупулезно изучать каждый сантиметр тела любимого человека, проделывать с ним невероятные вещи до тех пор, пока не заставит партнера стонать от удовольствия. Телец волевой и целенаправленный, и лучше ему не перечить, он все равно возьмет свое.

Страстные поцелуи и прикосновения — любимые развлечения Тельца. Для Тельца идеальным партнером в утолении сексуальных утех станет Рак.

3. Близнецы

Близнецы являются идеальными кандидатами на секс с тремя и более участниками. Они — универсальные любовники, податливые, легко перенимают опыт и сексуальное мышление. Лучшим сексуальным партнером для Близнецов станет Стрелец.

4. Рак

Раки — очень милые в проявлении своей сексуальности. Они любят романтику, свечи, лепестки роз, приглушенный свет — именно это является идеальной сексуальной фантазией человека, рожденного под этим знаком.

Для Раков ключевым фактором является прелюдия. Если Рака качественно не приласкать, ничего хорошего не получится. Ракам будет комфортно в постели с Тельцом и Девой, они готовы всю ночь заключать партнера в объятиях и любить его искренне и нежно.

5. Лев

Лев любит доминировать в постели. В отличие от Тельца, который сделает все возможное для того, чтобы доставить удовольствие партнеру, Лев будет действовать с точностью, да наоборот: все ради собственных утех.

Идеальным партнером для Льва станет Скорпион или другой Лев. Это научит Льва не только брать, но и давать, и только так он сможет достичь гармонии в постели.

6. Дева

Девы часто дотошны и расстраиваются, если их идеальные сексуальные фантазии не воплощаются в реальности. У них в голове зреет картинка идеального секса, и развитие событий не по сценарию приводит Деву к разочарованию. Девам нужно перестать все контролировать и научиться доверять партнеру, расслабляться и получать удовольствие.

У Девы может быть прекрасный секс со Стрельцом — его сексуальность и легкий нрав поможет Деве раскрепоститься.

7. Весы

Весы в постели многогранны: они могут быть как капризными, так и легкими на подъем, игривыми. Они могут использовать очарование и хорошее настроение для воплощения собственных сексуальных фантазий. Весам необходимо попробовать станцевать для партнера интимный танец.

Весы любят равенство и ненавидят противостояние, поэтому коктейль из расслабляющих ласк и нежности будет для Весов идеальным. Весам понравится заниматься сексом с Близнецами: их универсальность будет соответствовать поиску баланса и сексуального равенства между партнерами.

8. Скорпион

Скорпионам нравится страсть, напор и скорость. Они твердо знают, чего хотят, и умеют это получать. скорпион — 100-процентный доминант. Страсть является ключевым фактором для Скорпиона.

Недостатком Скорпиона является то, что он как быстро заводится, так и быстро остывает. Его излюбленная фантазия — это спонтанный секс, и он может думать об этом даже во время рабочего совещания. Идеальный сексуальный партнер для Скорпиона — Овен.

9. Стрелец

Стрелец — весьма забавный сексуальный партнер. Его идеальная формула секса — это валяться в холле на полу, есть пиццу, одновременно заниматься сексом и смеяться от нелепости ситуации.

Стрелец беспокоен и свободолюбив, с ним можно не церемониться. Стрельцы любят сексуальное удовольствие, сопряженное с опасностью или страхом разоблачения. Львы и Овны — знаки огня — будут идеальными партнерами для Стрельца.

10. Козерог

Козерогам пора выходить из зоны комфорта и перестать стремиться к книжному сексу из дешевых романов. Козерогам нужно пробовать что-то новое, а не топтаться на одном месте. Пускай это будет реализация даже самой безобидной сексуальной фантазии, но это движение обязательно должно присутствовать в сексуальной жизни Козерога.

Овен, Лев, Стрелец — хорошие партнеры для Козерога. Их врожденное стремление к страсти подтолкнет его к действиям и выведет из сексуального ступора.

11. Водолей

Водолей жаждет новых сексуальных ощущений и постоянно находится с поиске своей сексуальной ниши. У Водолеев встречаются специфические вкусы и фетиши, их привлекает опасность, сопряженная с сексуальным удовольствием, ради которого они готовы даже на глупости.

Водолей может найти идеального сексуального партнера в лице Близнецов — люди, рожденные под этим знаком, тоже любят эксперименты и охотно на них соглашаются.

12. Рыбы

Подчинение — это слово для описания Рыб. Они хорошо чувствуют, чего хочет партнер, и охотно следуют его правилам игры. Сексуальные потребности любого знака зодиака будут удовлетворены с лихвой, если в его постели окажутся Рыбы.

Рыбы, как и Тельцы, ставят удовольствие партнера выше своего собственного. Ими часто движет страсть любимого человека, при этом их собственные сексуальные фантазии находятся где-то глубоко на подкорке. Рыбы очень любят ролевые игры, это игры как раз для них. Идеальные сексуальные партнеры — Водолей или Весы.