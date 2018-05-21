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Хайди Клум в 44 года надела бикини ради молодого бойфренда
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Хайди Клум в 44 года надела бикини ради молодого бойфренда 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Супермодель не постеснялась откровенного купальника.
Этой весной стало известно, что Хайди не на шутку увлечена 28-летним гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцом. Супермодель так влюблена, что не сдерживает чувств, целуется с бойфрендом на публике и даже стала откровеннее одеваться. На днях пара устроила себе романтическую прогулку на яхте вдоль Каннского побережья. Хайди загорала на палубе в весьма открытом бикини, а Том не мог от нее оторваться.
Весь день пара провела на воде, не отступая друг от друга не на шаг. Влюбленные даже не заметили, что все это время их снимали папарацци. В итоге снимки Хайди и Тома попали в сеть. Поклонники модели восхитились ее фигурой, а ведь Клум 1 июня исполнится 45 лет! И заметили, что рядом с новым бойфрендом она совсем не выглядит на свои годы и явно не чувствует их.
Хайди просто светится от счастья. Однако фанаты несколько обеспокоены тем, что после развода с певцом Силом, с которым Клум воспитала четверых детей, ее бросает из стороны в сторону. Сначала модель начала встречаться с собственным телохранителем Мартином Кристеном, затем с известным с арт-дилером Вито Шнабелем, который моложе ее на 13 лет, а теперь на смену ему пришел еще более юный бойфренд. Все эти любовные приключения выглядят как попытки наверстать упущенное счастье. Но, возможно, все не так мрачно. Судя по фото, с Каулитцом у Клум настоящая страсть и полная идиллия. Кто знает, может быть, эти отношения завершатся не провалом, а красивой свадьбой и Хайди даже рискнет стать мамой в пятый раз.
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