Супермодель Хайди Клум показала нового молодого бойфренда в Каннах

Известная супермодель, актриса и телеведущая 44-летняя Хайди Клум представила на Каннском фестивале своего нового бойфренда — 28-летнего музыканта группы Tokio Hotel Том Каулитц. Они впервые вместе предстали накануне перед фотографами на красной ковровой дорожке, сообщает Mirror.

Кроме того, пара вместе присутствовала на различных мероприятиях кинофестиваля, в том числе на одном из ужинов. Они не скрывали своих чувств от окружающих: целовались и обнимались.

О романе Хайди и музыканта-гитариста группы Tokio Hotel западные издания написали весной этого года. По данным СМИ, пара познакомилась на одном из музыкальных фестивалей.

Впрочем, супермодель и не скрывала свои новые отношения. На днях Хайди Клум опубликовала совместную фотографию с бойфрендом на своей странице в Instagram.

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

17 Май 2018 в 11:06 PDT Напомним, супермодель в 2012 году рассталась с мужем музыкантом и певцом Силом. С 2014 года встречалась с арт-дилером Вито Шнабелем, а в 2017 году они расстались.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ