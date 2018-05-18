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Супермодель Хайди Клум показала нового молодого бойфренда в Каннах
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Супермодель Хайди Клум показала нового молодого бойфренда в Каннах 

Мир24 33 минуты назад
Известная супермодель, актриса и телеведущая 44-летняя Хайди Клум представила на Каннском фестивале своего нового бойфренда — 28-летнего музыканта группы Tokio Hotel Том Каулитц. Они впервые вместе предстали накануне перед фотографами на красной ковровой дорожке, сообщает Mirror.
Кроме того, пара вместе присутствовала на различных мероприятиях кинофестиваля, в том числе на одном из ужинов. Они не скрывали своих чувств от окружающих: целовались и обнимались.
О романе Хайди и музыканта-гитариста группы Tokio Hotel западные издания написали весной этого года. По данным СМИ, пара познакомилась на одном из музыкальных фестивалей.
Впрочем, супермодель и не скрывала свои новые отношения. На днях Хайди Клум опубликовала совместную фотографию с бойфрендом на своей странице в Instagram.
Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)
17 Май 2018 в 11:06 PDT  Напомним, супермодель в 2012 году рассталась с мужем музыкантом и певцом Силом. С 2014 года встречалась с арт-дилером Вито Шнабелем, а в 2017 году они расстались.
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