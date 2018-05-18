Зачем успешная студентка продает девственность

Продажей девственности уже никого не удивишь. В последние годы девушек, решившихся выставить столь неожиданный лот, становится все больше. В обществе их порицают, но понимают — обычно этим отчаянным срочно нужны деньги.

Тем необычнее поступок успешной 19-летней студентки из Испании Элис Хейсон. Она происходит из семьи со средним достатком и особо в деньгах не нуждается. Между тем девушка учится в Латинской Америке и очень плотно вовлечена в учебный процесс.

Занятия стоят у Элис на первом месте, поэтому ни о какой личной жизни и речи идти не может. Хейсон признается, что конкретно сейчас она не ищет любви и не нуждается в ней, зато планирует продолжить образование в Европе и еще дополнительно выучиться на астронома. Именно на эти нужды она и планирует пустить заработанные деньги.

Alice-hayson.com

Пока ей предложили 250 000 евро. Предложение исходит от итальянского бизнесмена, но Элис Хейсон надеется, что удастся догнать эту сумму до миллиона. Она уверяет, что подробно изучила вопрос и видела, что некоторым девушкам реально удается продать девственность за такие деньги.

При всем при этом студентка, подрабатывающая моделью, настаивает, что на первом месте для нее стоит ее безопасность, поэтому на свидание вместе с ней пойдет телохранитель. Кроме того, человек, который согласится оплатить ее первый раз, должен будет подписать соглашение о неразглашении подробностей, ему также будет запрещено фотографировать девушку во время встречи.

Элис Хейсон рассчитывает, что опытный мужчина сможет ее многому научить и отнесется к ней гораздо бережнее, чем случайный студент, с которым она может рассчитывать на короткую интрижку.