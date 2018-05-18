Ещё
Зачем успешная студентка продает девственность
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем успешная студентка продает девственность 

Рамблер 1 час назад
Фото: Alice-hayson.com
Продажей девственности уже никого не удивишь. В последние годы девушек, решившихся выставить столь неожиданный лот, становится все больше. В обществе их порицают, но понимают — обычно этим отчаянным срочно нужны деньги.
Тем необычнее поступок успешной 19-летней студентки из Испании Элис Хейсон. Она происходит из семьи со средним достатком и особо в деньгах не нуждается. Между тем девушка учится в Латинской Америке и очень плотно вовлечена в учебный процесс.
Занятия стоят у Элис на первом месте, поэтому ни о какой личной жизни и речи идти не может. Хейсон признается, что конкретно сейчас она не ищет любви и не нуждается в ней, зато планирует продолжить образование в Европе и еще дополнительно выучиться на астронома. Именно на эти нужды она и планирует пустить заработанные деньги.
Alice-hayson.com
Пока ей предложили 250 000 евро. Предложение исходит от итальянского бизнесмена, но Элис Хейсон надеется, что удастся догнать эту сумму до миллиона. Она уверяет, что подробно изучила вопрос и видела, что некоторым девушкам реально удается продать девственность за такие деньги.
При всем при этом студентка, подрабатывающая моделью, настаивает, что на первом месте для нее стоит ее безопасность, поэтому на свидание вместе с ней пойдет телохранитель. Кроме того, человек, который согласится оплатить ее первый раз, должен будет подписать соглашение о неразглашении подробностей, ему также будет запрещено фотографировать девушку во время встречи.
Элис Хейсон рассчитывает, что опытный мужчина сможет ее многому научить и отнесется к ней гораздо бережнее, чем случайный студент, с которым она может рассчитывать на короткую интрижку.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас живет скандальная звезда «Дома-2»3
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность3
Что говорят о мужчине его ягодицы4
Об этих фото звезды мечтают забыть1
Как проходят секс-вечеринки
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:26
Блогер из Китая превратила себя в «Мону Лизу»
Красота
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
05:22
Рыжим грозит склероз и рак кожи
Красота
08:32
Знаменитости, не скрывающие бисексуальность
Звёзды
06:33
Актёры, которые страдают психическими расстройствами
Звёзды
10:19
Как супермаркеты заманивают вас в «лабиринт»
Психология
00:10
Боня показала поклонникам ухажера-миллиардера
Звёзды
06:22
Звезды, которые слишком уродливы для Голливуда
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение