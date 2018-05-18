Чем опасно симулирование удовольствия

Оргазм — взрыв психологических и физических эмоций человека, наивысшая точка сексуального удовольствия, который считается важной и приятной частью сексуального контакта. Но не все не всегда могут его достичь. По статистике, 80% женщин имитируют оргазм. Для кого-то это разовая акция, а кто-то обманывает постоянно. Однако в любом случае такая практика не проходит бесследно.

Зачем, почему?

В одном из опросов американского Cosmopolitan 67% женщин 18–40 лет заявили, что время от времени симулируют оргазм. Кто-то делает это из вежливости, чтобы не обидеть партнера, кто-то боится обвинений в «фригидности». Если у женщины не получается дойти до оргазма, она решает симулировать, чтобы поддержать самооценку партнёров, вдохновить их и сохранить хорошие отношения. Другие чувствуют свою вину за то, что не могут достичь оргазма и не хотят прослыть «бревном» среди знакомых своего друга. Кто-то уже слышал «Я хороший любовник, до тебя никто не жаловался», и не хочет пережить это вновь.

Группа американских исследователей выделяет еще ряд причин для симуляции. Такое поведение возбуждает самого человека и заставляет его чувствовать себя лучше, это делается ради партнера или позволяет прервать нежелательный акт. Кроме того, некоторые люди сообщили, что это позволяет манипулировать партнером и чувствовать свое превосходство над ним. Также причинами могут быть страх быть отвергнутым или желание почувствовать эмоциональную близость с другим человеком.

Врать не хорошо

При этом женщины, начиная скрывать проблемы в интимной жизни, не задумываются, что могут сделать только хуже. Во-первых, если ваш партнер узнает, что вы многократно обманывали его, то это станет серьезным ударом для его чувств и самооценки. В этом случае благое намерение подбодрить своего друга выйдет боком. Во-вторых, делая вид, что вас все устраивает, никогда не получится исправить ситуацию в лучшую сторону. Только откровенный разговор поможет изменить качество интимной жизни. У человека, уверенного, что все хорошо, вряд ли возникнет потребность пытаться что-то изменить. Наконец, любящий человек, узнав о проблемах своего партнера, поймет и поможет найти выход из ситуации. Если этого не происходит и из-за неудач в постели он (стоит заметить, что чаще своих) готов обвинять и даже оскорблять, то стоит задуматься, так ли необходимо находиться рядом с ним.

В противном случае, уверены психологи, женщина, регулярно испытывающая неудовлетворенность в постели, становится вялой, подавленной и раздражительной. Отсутствие сексуального удовлетворения может привести к неврозу и истерическим реакциям. Это является причиной мигреней, раздражительности, подавленности и депрессии.

Опасно для здоровья

Отсутствие оргазма несет не только психологические проблемы, но может нанести серьезный вред здоровью. Во время сексуального возбуждения происходит активный выброс в кровь эстрогенов и их прилив к половым органам и молочным железам. После состоявшегося оргазма женский организм довольно быстро приходит в норму, примерно через 7-12 минут, а после несостоявшегося — только через час. Из-за этого могут начать развиваться различные гинекологические заболевания (миомы, фибромы), воспалительные заболевания. Такая женщина более подвержена любым заболеваниям, передающимся половым путем.

Из-за отсутствия оргазмов у женщин возникают нарушения менструального цикла, болезненность менструаций, маточные кровотечения, усиливаются симптомы предменструального напряжения.

Соответственно, имитация оргазма несет не только вред для отношений, но может стать угрозой для здоровья и заметно снизить качество жизни. В особо запущенных ситуациях необходима помощь специалиста.

Лучше отсутствие секса, нежели секс без оргазма. При этом качественный секс делает нас счастливее и спокойнее.