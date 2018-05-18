Пять интересных фактов из жизни Меган Маркл

Великобритания замерла в ожидании грандиозного события — свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая назначена на 19 мая. После того, как в СМИ просочились слухи о романе пары, журналисты принялись активно изучать жизнь и прошлое актрисы, которая, кстати, ради замужества приняла решение оставить свою карьеру в кино. «МИР 24» вспомнила пять интересных фактов из жизни будущей жены принца Гарри.

ПРИНЦ ГАРРИ И МЕГАН МАРКЛ ОЧЕНЬ ДАЛЬНЫЕ РОДСТВЕННИКИ

Несмотря на то, что Меган и Гарри всю жизнь прожили на разных континентах, оказывается, у них есть общий предок — Ральф Боуз, родившийся в 1480 году. Это выяснили британские эксперты по генеалогии. Мужчина является одновременно дальним родственником королевы Елизаветы (бабушки Гарри) и отца Меган (Томаса Маркла).

Ральф Боуз занимал должность верховного шерифа графства Дарем. Его внучка Бриджит вышла замуж за Джона Хасси. Их внук — Кристофер Хасси — переехал в Штаты в 1632 году. Таким образом, он положил начало «американской» жизни семьи Маркл.

В то же время у родного брата Ральфа Боуза была правнучка Мэри Боуз, которая в 1767 году вышла замуж за девятого графа Стратмора и Кингхорна. А через пять поколений их наследница вышла замуж за герцога Йоркского, короля Британии Георга IV. В 1926 году у Георга и Элизабет родилась дочь, известная всему миру как Елизавета II

Английский двор это исследование ученых не комментируют, поэтому ни подтверждения, ни отрицания родства со стороны королевской семьи еще нет.

Фото: Rota, Zuma\TASS

ГАРРИ — ПЕРВЫЙ ПРИНЦ, НО НЕ ПЕРВЫЙ МУЖ Всем известна скандальная репутация принца Гарри. Но, кажется, и невесту он выбрал как раз по себе. Мало того, что Маркл какое-то время была по-настоящему «плохой девочкой» — делала безумные прически, вызывающий макияж и часто ходила в бары, так она еще и успела побывать замужем. Кстати, со своим первым супругом, режиссером и актером Тревером Энгельсоном она познакомилась как раз на вечеринке. Пара состояла в неофициальных отношениях почти десять лет, а в браке прожила всего два. В какой-то момент работа заставила супругов разъехаться по разным городам. Спустя некоторое время Маркл прислала мужу обручальное кольцо заказным письмом. На этом отношения супругов закончились.

Если верить автору книги «Меган: голливудская невеста» Эндрю Мортону, у Маркл всегда был нездоровый интересен к королевской семье, и она буквально грезила мечтой в ней оказаться.

ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ С КОРОЛЕВОЙ ТРЕНИРОВАЛАСЬ ПИТЬ ЧАЙ Меган ответственно подошла к знакомству с родственниками Гарри. Прежде чем познакомиться с бабушкой Гарри, она посещала уроки по чаепитию в Rose Tree Cottage в Нью-Йорке. Там девушку научили азам этикета и неочевидным тонкостям, чтобы она не ударила в грязь лицом.

Но, кстати, Маркл соблюдает далеко не все традиции королевского дворца, а только те, что считает важными. Например, Меган и Гарри нарушили королевский протокол и выбрали флориста для своей свадьбы самостоятельно.

Фото: Rota, Zuma\TASS

ВЫПУСТИЛА БЮДЖЕТНУЮ ЛИНИЮ ОДЕЖДЫ

Несмотря на хороший заработок и новый статус, нельзя сказать, что Меган Маркл одевается исключительно в одежду класса «люкс». Например, во время первой официальной совместной с Гарри поездкой, девушка выбрала кашемировое пальто Mackage за 750 долларов, черную водолазку Wolford за 250, юбку Joseph за 800, сапоги Kurt Geiger за 270 и сумку Strathberry за 675 долларов. А несколько лет назад она выпустила специально для фанатов линию повседневной одежды по доступной цене — не более 100 долларов за вещь.

НЕ РАССТАВАЛАСЬ С ГАРРИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НА ДВЕ НЕДЕЛИ

Первые полгода пара поддерживала отношения на расстоянии: она жила в Штатах, он — в Великобритании. Меган и Гарри смогли держать отношения в тайне даже несмотря на то, что встречались они минимум раз в две недели.

По словам актрисы, это было очень хорошее время, когда они успели узнать друг друга и жили только для себя. Прежде, чем встретиться с принцем Гарри, Маркл спросила подругу, которая планировала познакомить молодых людей: «А он хороший?». Кажется, свадьба пары отвечает на этот вопрос.

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