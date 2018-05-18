Белые кудри и голубые глаза: годовалая дочь Шейк и Купера похожа на ангела

Прошел уже год с момента рождения дочери Ирины Шейк Брэдли Купера , а звезды до сих пор официально не показали малышку обещственности. Зато в Сети регулярно появляются папарацционные съемки с прогулки Леи де Сьен с родителями. На этот раз фотографы запечатлели Ирину с коляской, а также сняли крупным планом лицо дочки звезд. Ты только посмотри на эту ангельскую внешность копии Брэдли Купера!

Напомним, впервые об отношениях Шейк и Купера заговорили в 2015 году. За это время у пары родилась дочь, но первый официальный совместный выход Ирины и Брэдли случился на днях. Поговаривают, сейчас пара готовится к свадьбе. Видимо, и она будет у влюбленных тайной.

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Фото:Global Look Press, East News