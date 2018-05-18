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Это официально: 20-летняя Тина Кунаки подтвердила слухи о скорой свадьбе с 51-летним Венсаном Касселем
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Это официально: 20-летняя Тина Кунаки подтвердила слухи о скорой свадьбе с 51-летним Венсаном Касселем 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
В марте этого года модель Тина Кунаки похвасталась помолвочным кольцом от Венсана Касселя. СМИ заговорили о скорой свадьбе экс-супруга актрисы Моники Беллуччи. Сегодня невеста подтвердила слухи.
Фото: globallookpress, instagram
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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