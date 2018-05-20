«Свадьбе быть»: Тина Кунаки подтвердила помолвку с Венсаном Касселем

21-летняя модель Тина Кунаки не оставила сомнений — она-таки выйдет замуж за 51-летнего французского актера Венсана Касселя. Мужчина ранее был женат на итальянской актрисе и фотомодели Монике Беллуччи , от которой у него двое детей, а теперь вновь готовится связать себя узами брака.

71-й Международный Каннский кинофестиваль посетили многие звезды шоу-бизнеса. На красной дорожке появились знаменитости, среди них был и актер Венсан Кассель в сопровождении своей возлюбленной Тины Кунаки, которая моложе его на 30 лет. В скором времени сексуальная модель станет его женой, о чем она сообщила на своей странице в Инстаграме.

Девушка не стала давать комментариев относительно помолвки. Она просто опубликовала совместное фото с избранником и добавила смайлик в виде кольца. К слову, украшение с большим бриллиантом на руке Тины заметили довольно давно, но пара никак не комментировала свою личную жизнь, хотя продолжала делиться снимками и видеороликами откровенного содержания.

Известно, что для Кунаки это будет первая попытка создать семью, а Кассель 14 лет был в браке с актрисой Моникой Беллуччи. С Тиной Венсан познакомился на Ибице, и первое время она даже не знала о том, что он — кинозвезда мирового масштаба, поскольку никогда не видела фильмов с его участием. Фанаты спешат поздравить будущих супругов, за которых очень рады: «Она такая яркая, очень ему подходит!» «Невероятно! Такая разница в возрасте и все равно они вместе». «Отличная новость, поздравления молодым!»