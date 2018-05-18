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Рита Дакота призналась в любви
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Рита Дакота призналась в любви 

Клео.Ру 41 минуту назад
Фото: Клео.Ру
Влад Соколовский и Рита Дакота считаются идеальной парой. Они беззаветно любят друг друга. Однако недавно певица призналась в любви другому мужчине. Поклонникам пары волноваться не стоит. Этот мужчина — любимый брат певицы Александр.
Александр празднует день рождения, и Рита оставила трогательное послание в личном микроблоге для брата по случаю торжества. «Я никогда не умела сокращать речь до сути, никогда не лезла за словом в карман, но сейчас я не знаю, как подобрать слова, чтобы описать все, что я чувствую к этому человеку… Саша, я так сильно люблю тебя, что иногда мне кажется, что во всех прошлых жизнях мы были сиамскими близнецами, или вообще одной душой… Знаете, мне кажется, что это достаточно закономерно для девочки — не мочь долгое время найти себе достойную пару, если у тебя всю жизнь такой брат: эталон человечности, души, ума, добра, чувства юмора, сердечности. И ты тупо не готова на меньшее, а таких больше нет. Это как Влад, только брат…» — написала певица.
Рита сообщила, что ее брата часто принимают за родственника ее мужа, Влада Соколовского, поскольку они очень похожи, пишет издание "7 Дней". Также их дочка Мия души не чает в дяде.
Влад и Рита вместе довольно давно. Они познакомились 11 лет назад на «Фабрике звезд», три года назад сыграли свадьбу. Известно, что их первенец был зачат на Бали.
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