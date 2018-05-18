Типы людей, с которыми лучше не начинать отношения

Существуют люди, отношения с которыми изначально обречены на провал, поскольку их черты характера способствуют разрушению личной жизни. С этими типами личностей нормальные отношения построить практически невозможно.

Ложь

По своей натуре лжецы часто не только приукрашивают факты о себе, а полностью меняют их, и могут врать с первого свидания. С таким человеком невозможно построить доверительные отношения.

Ответственность

Безответственные люди никогда не принимают решения самостоятельно и за них это всегда делает партнер. Некоторые личности не готовы опекать взрослого человека, поэтому с «вечным ребенком» трудно построить серьезные отношения.

Ревность

Патологические ревнивцы не могут спокойно относиться к социальной жизни своего партнера и всегда будут ревновать его к любому другому человеку. Такие отношения не только непростые, но могут легко свести с ума и даже вызвать другие проблемы психологического характера.

Критика

Некоторые люди критикуют всех и всюду по любой причине: от манер за столом до выбора одежды. Непременно такие личности постараются исправить то, что им не нравится, и они считают это заботой о другом человеке, поэтому с ними сложно иметь хорошие отношения.

Трудоголизм

Отношения с трудоголиком сохранить легко, поскольку у него зачастую нет времени, чтобы искать себе партнера. Однако такая любовь зачастую держится недолго, поскольку возлюбленным сложно довольствоваться редкими встречами на постоянной основе.

Корыстность

Корыстные натуры привыкли пользоваться любовными связями ради улучшения своего финансового положения. Они втираются в доверие, и затем у них возникают трудности с деньгами, разрешить которые они просят именно своего любовника.

Эгоизм

Такие личности думают только о себе, притом иногда они могут забыть о других людях, считая это нормальным. От эгоистов нельзя ждать заботы, а отношения с ними могут превратиться в наказание.