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А посмотреть?! 5 поз для секса с отличным видом
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А посмотреть?! 5 поз для секса с отличным видом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Смотреть на партнера во время секса — бесценно. Вот несколько удачных поз для наблюдения — и для наслаждения, конечно, тоже!
1. Отличный обзор
Пусть он сядет на кровать и выпрямит ноги. Сядь сверху лицом к нему, затем отклонись назад, опираясь на руки. Во время секса его пальцы могут ласкать твою грудь, клитор и другие эрогенные зоны, а могут аккуратно, но твердо удерживать на месте твои руки. Если тебе тоже нравится смотреть, поставь зеркало за его головой или сбоку. 2. Вид сзади
Устрой ему приватное шоу. Займи позу наездницы наоборот, затем медленно опустись вперед и обопрись на локти. Во время секса двигай бедрами с разной скоростью и амплитудой, чтобы шоу было не только приятным, но и полным неожиданностей. 3. Диванные страсти
Он стоит на коленях перед диваном, ты сидишь на краешке дивана, забросив ноги ему на плечи. Вы оба можете смотреть, как он двигается, а уж если он делает это медленно и эротично… Если ты не сможешь сдерживаться и коснешься клитора, выиграют от этого оба! 4. Сопряжение
Секс перед зеркалом — одна из вершин страсти. Встань перед раковиной в ванной, наклонись вперед… и поглядывай в зеркало. Он входит сзади, ты увидишь, как его взгляд теряет фокус, а рот начинает шептать тебе на ухо всякие забавные вещи. Можешь отвечать ему тем же! 5. Палка для селфи
Если вам обоим нравится наблюдать за движением тел, займитесь сексом в догги-стайл. Дай ему свой телефон, прикрепленный к палке для селфи, и пусть снимает все на видео. Вполне возможно, это вдохновит вас на повторение сюжета! Читайте НАС ВКонтакте
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