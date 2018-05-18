С огромным достоинством: 10 правил секса с партнером, у которого большой пенис

Есть много вариантов секса с партнером, у которого маленький пенис. А вот что делать, если он слишком большой? Сексологи знают, что ответить на этот вопрос!

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1. Прелюдия

Очень важно как следует «разогреться», прежде чем переходить к основному этапу. Возбуждение позволит вместить в себя больше, чем кажется!

2. Лубрикант

Даже если ты всегда считала, что собственной смазки хватит, это другой случай. Проверь, чтобы лубрикант не портил презерватив.

3. Контрацепция

Кстати, о презервативе. Партнер наверняка знает, но если вдруг их купила ты — убедись, что они подходят по размеру.

4. Оральный секс

Не пытайся удивить его «глубокой глоткой», с некоторыми достоинствами это действительно невозможно! К тому же в головке члена больше всего нервных окончаний.

5. Попробуйте другую позу

Ляг на партнера спиной к нему, и пусть он входит в таком положении. Звучит устрашающе, на самом деле это удобно — и не понадобится принимать его пенис целиком.

6. Обсудите проблему

Некоторые мужчины не видят сложностей и могут случайно сделать больно. Если ты видишь, что вы не совпадаете по размеру, обсуди варианты до секса, чтобы обоим было хорошо.

7. Выбери время

Перед критическими днями и во время них ты можешь возбуждаться слабее, что добавляет трудностей. Если есть такая проблема — пользуйтесь календарем и отмечайте наиболее удобные для секса дни.

8. Наездница и догги-стайл

Обе позы довольно удобны, если партнер щедро награжден природой. Будучи сверху, ты можешь контролировать глубину проникновения. В догги лучше свести ноги вместе и лечь на руки, тогда тебе будет приятнее.

9. Миссионерка и на боку

В миссионерской позе тоже своди ноги вместе, чтобы не дать ему проникнуть слишком глубоко. В «позе ложек» довольно легко найти удачный угол.

10. Предложи игрушки

Кольца для пениса не позволяют войти полностью, при этом они вибрируют и добавляют приятных ощущений. Выиграют оба!

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