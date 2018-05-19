Не по плану: спящие гости, танцующий жених с голым торсом, драка и другие нелепые казусы на звездных свадьбах 

Поклонники королевской семьи уже давно обсуждают это громкое событие и, конечно же, не упускают возможности сравнить его со свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Пока многие склоняются к тому, что переплюнуть столь пышное торжество влюбленным Гарри и Меган будет ой как непросто. Но справедливости ради стоит признать, что даже на такой идеальной свадьбе, как у Уильяма и Кейт, были свои казусы… О них-то мы тебе сегодня и расскажем, а также вспомним нелепые ситуации на других звездных свадьбах.
Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон
29 апреля 2011 года отгремела свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Этот день был объявлен в Великобритании государственным праздником, и, естественно, отмечали его с особым размахом. На Миддлтон было роскошное платье от британского дизайнера Сары Бертон и тиара, которую ей одолжила сама королева Елизавета II. Казалось бы, отвлечь внимание публики от невесты невозможно, но сестре Кейт Пиппе это удалось.
На торжестве младшая Миддлтон появилась в белом сатиновом платье (от той же Сары Бертон), которое настолько сильно облегало ее пятую точку, что она тут же стала предметом всеобщего обсуждения. Сам Карл Лагерфельд заявил, что Пиппе лучше поворачиваться к людям задом, так как эта часть ее тела особо удалась, а некоторые девушки побежали к хирургу с просьбой сделать такую же попу «как у Пиппы».
Свадьба Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко
Экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко расписались 9 января 2018 года, а вот свадьбу решили устроить лишь в конце месяца. Как водится, на торжество были приглашены звезды отечественного шоу-бизнеса, а ведущими стали Николай Басков и Виктория Лопырева. Обсуждали это событие все кому не лень. Критики и злорадства было столько же, сколько и поздравлений. И причин тому масса. Лопырева в своем серебристом облегающем платье с глубоким декольте затмила саму невесту, а прическу Костенко некоторые пользователи Сети и вовсе сравнили со «старомодными кудрями». Светлана Лобода, выступавшая на свадьбе, по ошибке назвала Анастасию именинницей, рэпер T-killah уснул во время торжества, а Тарасов настолько радовался очередной женитьбе, что позабыл о своей новоиспеченной жене и зажигал под песни Мота. Свадьбу в народе прозвали «провалом года».
В июле прошлого года, в День семьи, любви и верности, хоккеист Александр Овечкин и дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская устроили пышную церемонию. На этом торжестве было все: звезды шоу-бизнеса, огромный торт, изысканные блюда, выступления популярных артистов и даже поздравление самого Владимира Путина. В общем, свадьба пела и плясала. Дело дошло то того, что в разгар праздника хоккеист вышел на сцену, снял рубашку, начал от души танцевать, а после и вовсе выхватил микрофон у солиста группы Boney M и запел. Гостям, вероятно, было очень весело наблюдать за этим, но вот некоторые пользователи Сети посчитали порыв Овечкина слегка вульгарным.
Свадьба Марии и Павла Погребняков
Мария и Павел Погребняки сыграли свадьбу спустя несколько лет после официальной регистрации брака. Местом для празднования выбрали кафе в парке «Сокольники», где когда-то прошло их первое свидание. Звездных гостей во главе с Ксенией Бородиной и Ольгой Бузовой было не счесть. Все было продумано до мельчайших деталей. Но, как известно, не всегда все идет по плану. Так, во время свадебной фотосессии, которая проходила в парке, под роскошное многослойное платье невесты начали заползать жуки, что весьма подпортило ей настроение. А после неприятности поджидали жениха: у него отвалилась пуговица на брюках! Сама Мария об этом вспоминает с юмором, и, к слову, она с удовольствием рассказала другие подробности торжества в нашей рубрике «Хроники звездных свадеб».
На днях дочь известной грузинской актрисы Ии Нинидзе Нино и режиссер Кирилл Плетнев поженились. Свадьба прошла в узком кругу родных и близких. Сами влюбленные подробностями торжества делиться не спешат, но пару фото в Instagram все-таки опубликовали. Один из снимков привлек внимание пользователей Сети особенно. Еще бы! На нем Кирилл страстно целует грудь Нино. Такое проявление чувств было, пожалуй, слегка неуместным и слишком откровенным.
Свадьба Дианы Шурыгиной и Андрея Шлягина
«Какая свадьба без драки!» — видимо, этим принципом руководствовались на торжестве скандально известной Дианы Шурыгиной и оператора Первого канала Андрея Шлягина. В разгар банкета без приглашения ворвался блогер Дмитрий Торин, с которым у Дианы недавно был конфликт. Пока жених не видел, он закружил невесту в танце, а после достал трехлитровую банку с восемью гвоздиками и вручил странный подарок Шурыгиной. Она, недолго думая, попросила охрану вывести Торина. Шлягин, узнав о том, что сделал блогер, догнал его и завязал драку. Думаешь, на этом все закончилось? Не тут-то было. Спустя некоторое время к ресторану подъехали антифанаты Шурыгиной и принялись выкрикивать оскорбления в ее адрес. Но Диана стойко вынесла все испытания и продолжила веселиться на свадьбе как ни в чем не бывало.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram, Global Look Press, Starface