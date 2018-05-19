Кто у нас папочка: 7 звездных мам, которые скрывали отцов своих детей

Одни из участниц нашего рейтинга рассекретили имя отца своего ребенка относительно недавно, а другие до сих пор продолжают хранить тайну по этому поводу.

В день рождения Евы Польны (19 мая певица отпразднует 43-летие) «Летидор» расскажет о звездных мамах, которые предпочитают (или предпочитали) игнорировать вопросы журналистов о личной жизни.

Юлия Пересильд

Starface.ru Известная актриса не раз признавалась, что ненавидит говорить о своей личной жизни. К тому же она с непониманием относится к желанию некоторых своих коллег откровенничать с журналистами по этому поводу. Тем не менее, в какой-то момент слухов вокруг отца ее дочерей Анны и Марии стало настолько много, что ей пришлось сделать исключение для представителей прессы.

Откровенное заявление Юлия Пересильд сделала в сентябре 2017 года в интервью журналу Marie Claire

Отец моих детей — Алексей Учитель . В очереди в магазине, наверное, видели. Я, правда, не знаю, когда и в каком магазине. Но иногда я стою в очередях, да. Я вообще хозяйка. Запасы делаю. Я Крыса по гороскопу. Крупу запасаю и все, что не портится. У меня в доме можно найти что хочешь… И конечно, Алексей хороший отец, который заботится о дочерях.

Спустя месяц после признания Пересильд известный режиссер в комментарии для прессы впервые дал косвенное подтверждение того, что именно он папа дочерей звезды фильмов «Край» и «Битва за Севастополь».

www.visualrian.ru На днях в интервью нашей программе Алексей Ефимович косвенно подтвердил информацию об отцовстве, заявив, что его дочек зовут Аня и Маша,

А уже в декабре 2017 года Алексей Учитель, Юлия Пересильд, Анна и Мария вместе вышли в свет, посетив новогодний бал.

Архив пресс-службы

Когда дело касается таких людей, абсолютно не удивляешься тому, что их жизнь засекречена и развивается по собственную жизненному сценарию. Почти два года Татьяна и Дмитрий не подтверждали свои отношения. Исключение они не сделали, даже когда в 2014 году на свет появилась дочь Надя.

С грацией, свойственной олимпийской чемпионке, Татьяна обходила вопросы, касающиеся имени отца девочки.

Конечно, ходили слухи. Конечно, представители СМИ делали предположения относительно того, кто стал избранником Татьяны Навки. Но слухи слухами, а официально как пара влюбленные предстали перед публикой в ноябре 2014 года, вместе посетив открытие ГУМ-катка на Красной площади.

Тем самым пара подтвердила догадки многих представителей СМИ о том, что отец ребенка известной фигуристки — «некто, близкий к окружению президента России».

После этого выхода в свет пара уже не пряталась от журналистов. Мало того, маленькая Наденька стала главной звездой свадьбы Татьяны и Дмитрия, которая состоялась в августе 2015 года.

Starface.ru Пожалуй, о творчестве и хорошей музыке Ева Польна может говорить бесконечно, однако о своей личной жизни певица предпочитает не распространяться. В интервью звезда никогда не рассказывала о своих воздыхателях и уже тем более не говорила об отцах своих дочерей.

Все было именно так вплоть до того самого эфира программы «Пусть говорят» 2012 года, на который был приглашен известный певец Денис Клявер

В студии Андрея Малахова экс-солист группы «Чай вдвоем» открыто рассказал о том, что несколько лет назад у них с Евой Польной были отношения, в результате которых на свет появилась дочь Эвелин:

Я не делал ей предложения, даже когда стало известно, что она беременна от меня. Мы сильные люди и не смогли бы жить вместе.

Сама Ева довольно долго хранила молчание относительно случившегося. Лишь спустя год артистка дала интервью журналу «7 Дней» , в котором призналась, что решение Дениса рассказать об отцовстве стало для нее полной неожиданностью:

О том, что Денис все рассказал в программе Андрея Малахова, узнала от журналистов. Они начали мне звонить, чтобы я дала свои комментарии, а я ничего не могла сказать. Тогда поступок Дениса восприняла как предательство. Мы же договорились, что будем молчать о том, что между нами произошло восемь лет назад: да, встречались, появился ребенок, но мы не сочетались браком, а расстались. Официально Денис признал факт своего отцовства спустя пять лет после рождения Эвелин. Я не хотела, чтобы в мою жизнь лезли чужие люди. Долгое время нам это удавалось.

Однако несмотря на случившееся, Ева уверила, что между ней и Клявером нет конфликта и что она ни в коем случае не запрещает дочери общаться с папой.

Мало того, бывшие влюбленные нередко проводят 1 сентября вместе, чтобы отвести Эвелин на праздничную линейку.

Александра Погиба

Негативный пример учит людей. По крайней мере, такой вывод можно сделать, если понаблюдать за личной жизнью Агнии Дитковските.

В свое время обжегшись на несоблюдении правила «счастье любит тишину» (мы об отношениях актрисы с Алексеем Чадовым ), Агния, по всей видимости, решила больше не распространяться на тему своей личной жизни.

В последнее время она свела к минимуму общение с представителями СМИ, в ее «Инстаграме» лишь изредка появляются фото сына Федора (мальчик появился на свет в июне 2014 года в браке с Алексеем Чадовым), и нет ни единого намека на возможные перемены в семье.

Так или иначе, СМИ неустанно обсуждали то беременность звезды, то ее уже свершившиеся роды, то появившегося в Instagram-stories актрисы фото мальчика, который якобы является сыном Агнии, то строят догадки относительно имени отца ребенка.

Надеемся, что в скором времени Дитковските даст какие-либо комментарии по этому поводу.

Александра Погиба

Если долго скрывать от журналистов правду, то можно нарваться… на самые что ни на есть невероятные «сценарии» собственной личной жизни. Уж кто-кто, а Анна Седокова знает это наверняка.

Стоило ей опубликовать в своем «Инстаграме» фотографию, на которой со спины запечатлены она, Гектор (артистка в третий раз стала мамой в апреле 2017 года) и некий молодой человек, как представители СМИ сделали предположение, что именно солист группы MBAND Анатолий Цой — отец мальчика.

Подогревая слухи, Седокова оставила под этим кадром красноречивую подпись.

В то же время другие СМИ уверяли, что отец Гектора — не популярный певец, а успешный бизнесмен Артем Комаров . Доказательство этому доводу они обнаружили в «Инстаграме» самого молодого человека, который опубликовал единственную совместную фотографию с Анной, и в подписи к этому кадру, оставленной Андреем Ковалевым (певец отметил, что именно он познакомил молодых людей, и совсем скоро пара сыграет свадьбу).

Правы были те, кто делал «ставку» на Комарова. Однако свадьбе не суждено было состояться. В августе Седокова рассказала журналисту ОК! http://www.ok-magazine.ru, что она и ее мужчина приняли решение не продолжать отношения. Как оказалось, избранник звезды надеялся, что Анна оставит шоу-бизнес.

Знаешь, мне кажется, что он в меня не верил. Это странно сейчас прозвучит, но он правда в меня не верил. А я не хочу девяносто девять процентов своего времени тратить на то, чтобы кому-то доказывать, мол, я не идиот, я талантливая, я артистка,

— призналась Анна Седокова.

Александра Погиба

Известную певицу вполне можно назвать главным конспиратором сезона. Внимательные поклонники давно подозревали Светлану в беременности (они вдруг стали замечать, что артистка, которая обычно предпочитает надевать наряды, подчеркивающие ее роскошную фигуру, вдруг неожиданно стала выбирать одежду объемного кроя), но официальное признание Лобода сделала тогда, когда живот уже невозможно было скрыть.

Это произошло в марте на сцене Кремлевского дворца, где Лобода выступала на церемонии вручения премии BraVo.

Я ухожу в небольшой отпуск, чтобы записать для вас новый альбом и подготовить абсолютно новое шоу, которое мы покажем уже в октябре. А также я ухожу, чтобы подготовиться к самому важному событию в жизни каждой женщины — рождению малыша. Для меня это большое чудо, я благодарна небу за этот подарок, а вам, друзья, за вашу любовь и ваше признание!

— сказала экс-солистка группы «ВИА Гра».

Однако Светлана предпочитает не делиться с поклонниками самым сокровенным — она не называет имени отца своего будущего малыша. Мало того, как выяснилось, с избранником звезды не знакомы и родители Лободы.

Света старалась, чтобы про беременность узнали как можно позже. Но сейчас срок уже большой. Мы счастливы, да и дочь давно хотела еще одного ребенка. Внучка Евангелина — ей скоро будет 7 лет — у нас уже есть, теперь хотим внука! Отца будущего малыша она нам пока не представила, но любой выбор дочери я одобряю!

Поэтому представители СМИ активно строят догадки и приписывают отцовство… лидеру группы Rammstein Тиллю Линдеманну!

Угадали журналисты или нет, скорее всего, станет известно совсем скоро.

Starface.ru Как в одном из интервью заявила звезда сериала «Кухня», она хочет уберечь близких от разговоров и слухов, а поэтому не стремится делать из своей личной жизни инфоповод. Пожалуй, именно поэтому Елена Подкаминская либо на корню пресекает вопросы журналистов об отце малышки Евы, которая появилась на свет в августе 2017 года, либо говорит весьма скупо, как в интервью журналу ОК!

Его совершенно не интересует публичность, он против вторжения в наше личное пространство. Путать красную дорожку с семейной жизнью мы не планируем.

Елена не лукавила. Из своей свадьбы Подкаминская и бизнесмен Денис Гущин не стали делать шоу.

Как рассказала «СтарХиту» менеджер актрисы Антонина Авилова, молодожены выбрали самые простые кольца из желтого золота, а после ЗАГСа отправились домой, чтобы без шумихи разделить свою радость с самыми близкими людьми.

С такой любовью Елены к конспирации остается только гадать, когда поклонники увидят совместное фото звездного семейства.

Фото: Starface.ru Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!