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Джек Осборн разводится после шести лет брака и троих дочерей
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Джек Осборн разводится после шести лет брака и троих дочерей 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Такого поворота никто не ждал. Только в феврале этого года у Джека Осборна и его супруги актрисы Лизы Стелли родилась дочь, как сегодня стало известно, что мать троих дочерей сына Оззи Осборна подала на развод! Причина пока не уточняется. Согласно документам, датой развода Лиза поставила 4 мая. Женщина просит о совместной опеке над детьми.
Примечательно, что в соцсетях Джека пока нет никакого намека на разлад в семье. Мужчина даже поздравил Лизу с днем матери и публично признался ей в любви. А между тем, инсайдеры сообщают, что Лиза затеяла дома ремонт: перекрашивает мебель, а также избавляется от ненавистых ковров. Видимо, с ними у женщины связаны особые воспоминания о Джеке.
Будем держать тебя в курсе, что же случилось в звездной семье. Напомним, Лиза и Джек поженились в 2012 году. До этого они встречались полтора года. В браке у пары родились три дочки: 6-летняя Пёрл Клементин, 2-летняя Энди Роуз и Минни Теодора, которая родилась в феврале этого года.
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Фото:Instagram
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