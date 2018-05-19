Сбежавшая невеста: кто из звезд бросал возлюбленных накануне свадьбы

Джулия Робертс в свое время была (а для некоторых и остается) одним из главных секс-символов киноиндустрии. За «Красоткой» ухаживали самые влиятельные мужчины Голливуда, и в 1991 году она приняла предложение руки и сердца от Кифера Сазерленда. Но этой свадьбе не суждено было состояться. За три дня до церемонии актриса бросила жениха и улетела с его другом Джейсоном Патриком в Ирландию. Говорят, таким образом Джулия решила отомстить Киферу, узнав, что он изменил ей со стриптизершей.

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг почему-то совсем не везет в любви. Накануне свадьбы с начинающим актером Джошуа Саасом она узнала, что бойфренд ей изменяет с коллегой по съемочной площадке. Певица приняла, по ее мнению, единственно верное решение — указала изменщику на дверь. Уже после расставания она призналась в интервью, что ее сердце разбито, и она больше никогда и никому не откроет свое сердце.

Роман Шарлиз Терон и Шона Пенна обсуждал весь Голливуд. Впервые о своих отношениях актриса рассказала журналу Esquire. Она утверждала, что ей очень повезло встретить настолько горячего мужчину. Но незадолго до свадьбы Шарлиз решила разорвать помолвку. В Сети ходили слухи о том, что Шон поднимал на нее руку и опускался до оскорблений. Так это или нет, до сих пор неизвестно.