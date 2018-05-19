Внучка Федора Бондарчука растет похожей на отца 

Жена актера Сергея Бондарчука Тата поделилась фотографией дочки Маргариты, на которой многие ее подписчики тут же обнаружили сходство девочки со своим папой. Тата же, в первую очередь, хотела показать, как быстро выросла Маргарита.
Любимая и удивительно взрослая дочь♥️ #бусёныш вырос…
— подписала снимок невестка Федора Бондарчука.
Пользователи согласились, что Марго выглядит старше, однако больше всего их заинтересовало заметное сходство на снимке с отцом Сергеем, а некоторые нашли похожие черты и с дедушкой ребенка — Федором Бондарчуком. «Очень красивая. 😍 Папин клон», «Бондарчук 100%», «Как же она похожа на Сергея😀, „Копия свекр“, „Ксерокопия Сергея“, „Очень на папу похожа🌷“, „И правда, она очень выросла!“, — можно прочесть в комментариях. Некоторые также попросили Тату почаще делиться видео и фото с участием Маргариты.
Напомним, в марте 2016 года Федор Бондарчук и его экс-супруга Светлана Бондарчук после двадцати пяти лет совместной жизни сообщили о расставании и подали документы на развод. В этом браке в 1991 году на свет появился сын Сергей, в 2001 году родилась дочь Варвара. Сергей уже успел сделать своего отца дедушкой. В 2012 году он стал папой малышки Маргариты, а в 2014 — маленькой Веры. Актер женат на дочери олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Михаила Мамиашвили Тате.
По информации СМИ, с осени 2015 года Бондарчук встречается с актрисой Паулиной Андреевой. В конце марта 2016 года появился слух, что пара готовится к свадьбе. В июне 2016 года влюбленные впервые официально вместе вышли в свет, появившись на красной дорожке кинофестиваля „Кинотавр“. Однако, о планах знаменитостей создать официальную семью пока ничего достоверно не известно.
Фото: РИА Новости