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В Башкирии нашли пропавшую 17-летнюю девушку
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В Башкирии нашли пропавшую 17-летнюю девушку 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Пропавшая 18 мая в Нефтекамске 17-летняя Альбина Хамидуллина найдена.
— Девушка жива и здорова, — рассказали друзья подростка.
Известно, что накануне, в пятницу, девушка ушла гулять, но домой так и не вернулась.
— Не могли представить, где она может быть — всех уже знакомых обзвонили, — вспоминает сестренка Альбины.
Девушку сначала родные искали своими силами, поняв, что самостоятельно отыскать сил не хватало, близкие обратились за помощью сначала к волонтерам. А позже написали заявление в полицию.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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