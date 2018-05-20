В Башкирии нашли пропавшую 17-летнюю девушку

Пропавшая 18 мая в Нефтекамске 17-летняя Альбина Хамидуллина найдена.

— Девушка жива и здорова, — рассказали друзья подростка.

Известно, что накануне, в пятницу, девушка ушла гулять, но домой так и не вернулась.

— Не могли представить, где она может быть — всех уже знакомых обзвонили, — вспоминает сестренка Альбины.

Девушку сначала родные искали своими силами, поняв, что самостоятельно отыскать сил не хватало, близкие обратились за помощью сначала к волонтерам. А позже написали заявление в полицию.