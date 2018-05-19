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Бабушка из «Дома-2» оголилась перед камерами
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Бабушка из «Дома-2» оголилась перед камерами 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Главная бабушка «Дома-2» Марина Тристановна отдыхает с возлюбленным и внучкой в Эмиратах. Женщина без стеснения делится в Instagram снимками в бикини.
"Думала, что придется делить время и внимание… Счастлива, что не пришлось! Я нужна внучке, дочке, мужчине. Мы вместе! Мы счастливы!" — подписала серию снимков Марина Тристановна (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
На фото звезда «Дома-2» запечатлена в раздельном полосатом купальнике, выгодно подчеркивающем ее фигуру. Стоя по пояс в воде она держит на руках внучку Бетти. Рядом стоит избранник Марины Александр. Все трое светятся от счастья.
Поклонники телебабушки пришли в восторг от снимка. «Какие Вы все миленькие, обожаю», «Марина Тристановна, вы очаровательная бабушка, и прекрасная мама», «Ути пуси, какие вы милые! Хорошего отдыха», «Марина Тристановна вы молодец…берегите свою семью», — написали фанаты в комментариях к фото.
Отметим, что недавно просочились слухи о скорой свадьбе Марины и Александра. Якобы у пары настолько гармоничные отношения, что они готовы пойти в загс. По некоторым данным, влюбленные уже назначили дату свадьбы.
Марина Тристановна стала одной из самых ярких участниц проекта. Женщина появилась на шоу ради дочери Таты Блюменкранц, когда у нее родился ребенок.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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