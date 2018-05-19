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Карпин поделился радостью: его жена беременна
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Карпин поделился радостью: его жена беременна 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своем Инстаграме опубликовал совместную фотографию со своей беременной женой. Подпись к снимку такая: «Люблю тебя или точнее вас, уже цитируя сериал „НЕмолодой папа“.
Напомним, что пара поженилась в прошлом году. Супругой экс-тренера »Спартака" является преподавательница английского языка и эстонская певица Дарья Гордеева. Напомним, что Карпин женат в третий раз. От первого брака у него две дочери.
Люблю тебя😍 или точнее вас, уже❤️❤️❤️🤣цитируя сериал «НЕмолодой папа» 😂😂😂 #карпин #karpin #abbiasovaphoto #mother #pregnancy #fcrostov #rostov #rostovondon #фкростов #ростов #рфпл #rfpl #familia #football #futbol #family
Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin) 19 Май 2018 в 2:21 PDT
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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